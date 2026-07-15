Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM công bố quyết định cán bộ tại Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định tiếp nhận về Văn phòng Thành ủy TPHCM để phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM đối với 6 cán bộ.

Ngày 15-7, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM chủ trì và trao quyết định.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.

Tại hội nghị, đồng chí Thái Thị Bích Liên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao quyết định cán bộ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định tiếp nhận về Văn phòng Thành ủy TPHCM để phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM đối với 6 đồng chí, gồm: Trần Thanh Bình, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM; Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM; Lê Quốc Cường, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM; Nguyễn Quốc Hiển, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM; Hồ Kỳ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Sài Gòn; Đoàn Ngọc Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong khẳng định, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đặt kỳ vọng rất lớn vào Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM trong việc nghiên cứu, tham mưu và đề xuất cho Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy các vấn đề quan trọng, giải pháp đột phá thực hiện các mục tiêu phát triển TPHCM trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Quốc Phong đánh giá, 6 đồng chí được tiếp nhận, phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM đều đã trải qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách trên nhiều lĩnh vực. Đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị, các cán bộ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào hoạt động chung của ban.

Đồng chí Lê Quốc Phong, đồng chí Nguyễn Lộc Hà và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho biết, yêu cầu công việc tại Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM rất cao, đòi hỏi mỗi nhiệm vụ phải tạo ra sản phẩm cụ thể. Vì vậy, các cán bộ được tiếp nhận về ban công tác cần nhanh chóng tiếp cận lĩnh vực được phân công, chủ động nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các tiểu ban. Đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng là cơ sở để TPHCM tiếp tục đánh giá năng lực và khả năng đóng góp của từng cán bộ.

Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM gồm Trưởng Ban và 5 Phó Trưởng Ban. Cụ thể, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM. Các Phó Trưởng Ban gồm các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Cơ quan Thường trực và các tiểu ban trực thuộc gồm: Văn Phòng Thành ủy TPHCM là cơ quan Thường trực Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM. Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM có 6 tiểu ban, gồm: - Tiểu ban thể chế, chính sách; - Tiểu ban xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; - Tiểu ban phát triển kinh tế; - Tiểu ban các vấn đề xã hội; - Tiểu ban khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; - Tiểu ban phục vụ.

VĂN MINH