Phụ nữ TPHCM trao tặng áo dài đến phụ nữ Belarus

Hoạt động nhằm giúp phụ nữ các địa phương hiểu hơn về người phụ nữ Việt Nam và Belarus giàu lòng nhân ái, trách nhiệm, không ngừng đóng góp cho sự phát triển bền vững của quốc gia và vì hòa bình, hợp tác trên thế giới.

Bà Trịnh Thị Thanh giới thiệu về chiếc áo dài truyền thống Việt Nam đến bà Palina Karpava, Phó Tổng Lãnh sự Belarus tại TPHCM. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Sáng 14-7, hàng trăm phụ nữ tại phường Bình Thạnh và phường An Đông (TPHCM) đã đến tham quan triển lãm ảnh “Phụ nữ TPHCM - Niềm tin và khát vọng” và “Sức mạnh của phụ nữ” do Hội LHPN TPHCM phối hợp Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Belarus tại TPHCM tổ chức.

Triển lãm nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026), chào mừng Ngày Độc lập nước Cộng hòa Belarus. Đây cũng là hoạt động góp phần lan tỏa giá trị hòa bình, hữu nghị và tôn vinh những cống hiến của phụ nữ Việt Nam và Belarus. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 17-7.

Phụ nữ phường Bình Thạnh tham quan triển lãm. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Theo đó, với chủ đề “Niềm tin và khát vọng”, triển lãm giới thiệu những hình ảnh về phụ nữ TPHCM, phản ánh chặng đường cống hiến của các thế hệ phụ nữ thành phố trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển và hội nhập.

Bà Palina Karpava, Phó Tổng Lãnh sự Belarus tại TPHCM giới thiệu hình ảnh phụ nữ Belarus đến phụ nữ TPHCM. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Cùng với đó, bộ ảnh “Sức mạnh của phụ nữ” giới thiệu vẻ đẹp, bản lĩnh và những đóng góp của phụ nữ Belarus trong các giai đoạn lịch sử và đời sống đương đại.

Dịp này, Hội LHPN phường Bình Thạnh và An Đông đã trao 40 bộ áo dài đến phụ nữ Belarus.

Bà Trịnh Thị Thanh giới thiệu về chiếc áo dài truyền thống Việt Nam đến bà Palina Karpava. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Theo bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM, nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết và giao lưu văn hóa giữa phụ nữ Việt Nam và Belarus, Hội LHPN TPHCM sẽ trao tặng 100 bộ áo dài truyền thống đến phụ nữ Belarus.

Phường Bình Thạnh tặng bó hoa hướng dương làm từ kẽm nhung đến bà Palina Karpava. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

THÁI PHƯƠNG