Kỷ niệm 237 năm Quốc khánh Pháp

Buổi lễ kỷ niệm được tổ chức tại Dinh thự Pháp (số 6 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TPHCM)

Tại buổi lễ, ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM ôn lại những giá trị lịch sử của Ngày Quốc khánh Pháp; bày tỏ vui mừng trước quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Pháp và Việt Nam ngày càng được củng cố.

Theo ông Etienne Ranaivoson, năm 2025, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt hơn 10 tỷ EUR. Sự hiện diện của Pháp tại Việt Nam thể hiện rõ trên các lĩnh vực kinh tế mà Pháp có thế mạnh như giao thông vận tải, năng lượng, hàng không, y tế, tài chính, công nghệ, nông nghiệp, thực phẩm và ngành hàng xa xỉ.

Tổng Lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐỖ VĂN

Ông Etienne Ranaivoson cho biết, trong thời gian qua có nhiều hoạt động đẩy mạnh hợp tác giữa Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) và Paris Europlace, trung tâm tài chính hàng đầu của Liên minh châu Âu. Ngoài kinh tế, hợp tác về văn hóa, giáo dục giữa hai bên cũng được đẩy mạnh.

Tham dự buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh chúc mừng Tổng Lãnh sự Pháp và phu nhân, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Pháp, cộng đồng người Pháp đang sinh sống, học tập và làm việc tại TPHCM nhân ngày kỷ niệm đặc biệt.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐỖ VĂN

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cho rằng, việc Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện mở ra một giai đoạn phát triển mới, phản ánh sự tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố luôn là một trong những địa phương có quan hệ hợp tác năng động và hiệu quả nhất với các đối tác Pháp.

Dấu ấn của nước Pháp hiện diện trong nhiều lĩnh vực của đời sống TPHCM, từ kiến trúc, giáo dục, văn hóa đến thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF) đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Pháp, góp phần đưa ngôn ngữ, văn hóa Pháp đến gần hơn với nhiều thế hệ người dân thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh chúc mừng Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM Etienne Ranaivoson. Ảnh: ĐỖ VĂN

TPHCM mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác Pháp trong những lĩnh vực mà hai bên cùng có thế mạnh và nhu cầu, như phát triển hệ thống giao thông công cộng, cảng biển, logistics; đô thị thông minh, chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, giáo dục, y tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Chủ tịch UBND Bùi Minh Thạnh tin tưởng, sự kết hợp giữa kinh nghiệm, công nghệ của Pháp với tiềm năng phát triển của TPHCM sẽ tạo ra những giá trị mới, vì lợi ích của cả hai bên.

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ĐỖ VĂN