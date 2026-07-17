Đổi mới công tác tuyên giáo, dân vận phải chủ động tham gia vào xây dựng thể chế

Tại tọa đàm "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận" sáng 17-7 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy TPHCM tổ chức, các đại biểu đã chia sẻ cách làm trong công tác tuyên giáo và dân vận tại địa phương.

Tăng khảo sát, nắm bắt dư luận xã hội

Tại tọa đàm, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết thông tin, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “hai con số” theo yêu cầu tại Nghị quyết 09, cần phải tìm kiếm các nguồn lực đột phá bên cạnh nguồn lực tài chính, hạ tầng và công nghệ, chất lượng thể chế và năng lực vận hành của đội ngũ cán bộ chính là nhân tố quyết định.

Các đồng chí chủ tọa và đại biểu dự tọa đàm. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, công tác tuyên giáo và dân vận không chỉ tuyên truyền, giải thích chính sách, mà phải chủ động tham gia vào quá trình xây dựng thể chế, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM luôn quan tâm đến công tác tuyên giáo, dân vận nhằm phát huy sức mạnh toàn hệ thống, giúp thành phố triển khai hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, trong đó có Nghị quyết 09.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh cho biết thêm, TPHCM thường xuyên khảo sát dư luận xã hội về những vấn đề người dân quan tâm như sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính... Từ đó, Thành ủy chỉ đạo các sở, ngành và địa phương nghiên cứu, điều chỉnh chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội phù hợp hơn với tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Đồng chí Lê Văn Minh tham luận tại tọa đàm. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Đáng chú ý, công tác nắm bắt dư luận đã trở thành kênh cung cấp dữ liệu phục vụ quá trình hoạch định chính sách ở thành phố. Ý kiến của người dân được tổng hợp, phân tích, chuyển hóa thành cơ sở tham khảo trong điều hành phát triển thành phố. Đây cũng là bước chuyển từ tuyên truyền truyền thống sang truyền thông chính sách và quản trị xã hội dựa trên dữ liệu.

Đại diện Đại học Quốc gia TPHCM tham luận. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Nhiều ý kiến nêu ra tại tọa đàm cũng cho thấy, khi công tác tuyên truyền, dân vận được chuẩn bị kỹ ngay từ đầu thì quá trình triển khai các chủ trương lớn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Điển hình là phương châm "Tuyên truyền đi trước một bước, triển khai đồng bộ, định hướng xuyên suốt" trong quá trình thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm của Thành ủy Đồng Nai.

Theo đó, việc tuyên truyền được triển khai từ sớm thông qua các hội nghị quán triệt, lớp tập huấn, phương tiện thông tin đại chúng... tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Làm chủ không gian số

Trước đây công tác tuyên giáo chủ yếu dựa vào các hình thức tuyên truyền trực tiếp, còn hiện nay, không gian mạng đã trở thành một mặt trận đặc biệt quan trọng. Thông tin lan truyền theo từng phút, từng giờ, đòi hỏi công tác định hướng dư luận phải nhanh hơn, chính xác hơn và dựa trên dữ liệu.

Theo đồng chí Lê Văn Minh, với đặc thù là địa bàn lớn, TPHCM duy trì việc rà quét thông tin trên không gian mạng hàng ngày. Các báo cáo chuyên đề được gửi đến Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy để kịp thời chỉ đạo xử lý những thông tin xuyên tạc ảnh hưởng đến quá trình điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo tham luận. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Một mô hình đang phát huy hiệu quả là cơ chế hội ý nhanh giữa các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy. Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy cũng phối hợp thường xuyên với Trung tâm 286 của Bộ Tư lệnh 86 để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trên không gian mạng. Qua đó, thành phố đã chủ động đấu tranh, phản bác nhiều thông tin xuyên tạc về lịch sử, về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, đồng chí Lê Văn Minh cũng nhìn nhận những khó khăn hiện nay như chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở chưa đồng đều, áp lực quản lý ở những địa bàn có quy mô dân số và số lượng đảng viên lớn. Thành phố đang tập trung ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số để hoàn thiện quy trình gồm bốn bước: nắm bắt - phân tích - định hướng - phản hồi thông tin, qua đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận trong tình hình mới.

Ở góc độ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, đại diện Quân khu 7 cho rằng các thế lực thù địch đang thay đổi phương thức chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, tạo ra không ít thách thức.

Theo Quân khu 7, xây dựng "vùng xanh thông tin" cần được xem là nhiệm vụ chiến lược, vừa là lá chắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa là kênh lan tỏa thông tin chính thống tới nhân dân. Muốn làm được điều đó, cần tăng cường phối hợp giữa ngành tuyên giáo, dân vận với lực lượng vũ trang; bồi dưỡng kỹ năng nhận diện tin giả, sử dụng công nghệ cho đội ngũ cán bộ; đổi mới sản phẩm truyền thông theo hướng hiện đại như video ngắn, infographic, podcast; đồng thời thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin nhanh giữa các lực lượng để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Quang Đức nhấn mạnh, thực tiễn đòi hỏi công tác tuyên giáo và dân vận phải tham gia ngay từ đầu, “nghiên cứu trước, dự báo trước, tham mưu trước”, không để rơi vào thế bị động, khoảng trống thông tin; phải tham gia từ quá trình nghiên cứu, tham mưu, truyền thông chính sách và tổ chức thực hiện. Đồng chí Nguyễn Quang Đức phát biểu kết luận tọa đàm. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, dư luận xã hội; phản ánh trung thực thực tiễn để kịp thời tham mưu hoàn thiện chủ trương, chính sách. Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; chuẩn hóa quy trình thu thập, phân tích và chia sẻ dữ liệu; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu, dự báo và truyền thông chính sách; từng bước hình thành phương thức “làm việc số” trong toàn ngành. Đồng chí yêu cầu các địa phương ưu tiên phát triển đội ngũ chuyên gia đầu ngành, cán bộ tham mưu chiến lược và cán bộ trẻ có tư duy nhạy bén, khả năng thích ứng cao với quá trình hội nhập. Đồng thời tăng cường nghiên cứu, tổng kết thực tiễn khu vực miền Nam, xem đây là “phòng thí nghiệm thực tiễn” để nhận diện sớm các xu hướng, phát hiện vấn đề mới và mô hình sáng tạo, góp phần hoàn thiện nội dung, phương thức tiến hành công tác tuyên giáo và dân vận trên phạm vi cả nước.

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THU HƯỜNG