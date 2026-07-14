Chống lãng phí thời gian và cơ hội phát triển

Sáng 13-7, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối đến điểm cầu 34 tỉnh, thành trong cả nước. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu TPHCM có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong.

Trình bày tham luận tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Tuấn cho biết, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đã tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực. Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu đối với hai lĩnh vực trọng tâm là kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và quản lý, sử dụng tài sản công, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Tuấn trình bày tham luận tại điểm cầu TPHCM.

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Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đã tham mưu kết thúc theo dõi 5 vụ việc và 8 vụ án với 89 bị can, đưa 2 vụ việc vào diện theo dõi. Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM đang theo dõi 35 vụ, gồm 18 vụ án và 17 vụ việc. Thành phố đã ban hành kế hoạch sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công dôi dư và ban hành 168 quyết định giao tài sản công cho các xã, phường, đặc khu quản lý, sử dụng. Việc xử lý tài sản công được thực hiện công khai, minh bạch, gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Từ nay đến cuối năm, các địa phương cần hoàn thiện cơ chế hoạt động, tăng cường phối hợp và kiểm soát quyền lực từ cơ sở.

Trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh sớm hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế làm việc, đặc biệt chú trọng kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp xã.

Đối với phòng chống lãng phí, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đồng chí Lê Minh Trí yêu cầu phòng chống lãng phí không chỉ đối với tiền, tài sản mà còn phải chú trọng phòng, chống lãng phí thời gian và cơ hội phát triển. Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh lựa chọn một số vụ án, vụ việc lãng phí điển hình để tập trung chỉ đạo xử lý, tạo sức răn đe, phòng ngừa.

NGÔ BÌNH - TTXVN