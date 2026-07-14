Chính trị

Thủ tướng Chính phủ kỷ luật cảnh cáo 2 nguyên lãnh đạo tỉnh

SGGPO

Ngày 14-7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với nguyên Chủ tịch và nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (trước đây) nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, tại Quyết định số 1275/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (trước đây) nhiệm kỳ 2016-2021 do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày Quyết định số 67-QĐ/UBKTTW ngày 22-5-2026 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có hiệu lực.

Tại Quyết định số 1276/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lại Thanh Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang (trước đây) nhiệm kỳ 2016-2021 do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày Quyết định số 68-QĐ/UBKTTW ngày 22-5-2026 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có hiệu lực.

Trước đó, trong các ngày 8, 20-5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ họp thứ 6, xem xét, kết luận một số nội dung.

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận: ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (trước đây); Lại Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang (trước đây), đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

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LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Lại Thanh Sơn UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh Thi hành kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Trung ương Cảnh cáo Khuyết điểm Lê Minh Hưng

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