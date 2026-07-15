Đổi mới phương thức hoạt động chi bộ, chú trọng phát triển đảng viên trong công nhân

Chiều 15-7, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì buổi làm việc với Chi bộ Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - Công ty cổ phần (phường Lái Thiêu).

Clip quang cảnh buổi làm việc tại Chi bộ Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - Công ty cổ phần

Nội dung buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và tháo gỡ những khó khăn trong công tác xây dựng Đảng, sau khi thực hiện quy định mới về mô hình tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Theo báo cáo, Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương hiện có 13 công ty thành viên hoạt động trên nhiều địa bàn, với hơn 6.300 người lao động. Chi bộ Tổng Công ty hiện có 9 tổ đảng với 170 đảng viên.

Sau khi thực hiện mô hình tổ chức mới theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, chi bộ đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bí thư Chi bộ Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương báo cáo về tình hình hoạt động của Chi bộ

Chi bộ đã triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên về chuyển đổi số, 100% đảng viên cài đặt và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử...; 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 58,95 tỷ đồng...

Tại buổi làm việc, Bí thư Chi bộ Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương kiến nghị Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ sau khi thực hiện mô hình tổ chức mới, nghiên cứu các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phát biểu

Đại diện các sở, ban, ngành đã trao đổi, giải đáp những nội dung liên quan đến công tác phát triển đảng viên, sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục quan tâm bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là quản lý tài chính nội bộ.

Đại diện Văn phòng Thành ủy TPHCM hướng dẫn về các quy định liên quan đến công tác đảng

Các tổ đảng, công đoàn cơ sở và đoàn thanh niên cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để triển khai hiệu quả các chính sách an sinh, chăm lo đời sống, sức khỏe người lao động.

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận Chi bộ Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng, thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên và lãnh đạo doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các ban, ngành nghiên cứu những chính sách đặc thù của thành phố về tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, để tham mưu hoàn thiện các quy định phù hợp thực tiễn; giao các cơ quan của Thành ủy phối hợp tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, pháp lý, cổ phần hóa và tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, chi bộ cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng phát triển đảng viên trong công nhân, đồng thời chăm lo tốt đời sống người lao động.

Thành ủy sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện để tổ chức đảng trong doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

TÂM TRANG