Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa sắp thăm chính thức Việt Nam

Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa sẽ thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 28 đến ngày 29-1.

Theo Bộ Ngoại giao, Liên minh châu Âu (EU) là một thực thể kinh tế, chính trị đặc thù, trong đó, Hội đồng châu Âu gồm lãnh đạo các nước thành viên EU và Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Hiện, EU là nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới, GDP đạt 19.400 tỷ USD, trao đổi ngoại khối EU chiếm 14% trao đổi thương mại toàn cầu.

Từ ngày 28-11-1990, Việt Nam và EU chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đến nay, Việt Nam và EU có 4 hiệp định song phương có hiệu lực: Hiệp định khung Đối tác và hợp tác toàn diện (PCA); Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA); Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT); Hiệp định về thiết lập khuôn khổ Việt Nam tham gia các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU (FPA).

Kim ngạch thương mại song phương trong 11 tháng đầu năm 2025 giữa Việt Nam và EU đạt trên 66,8 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2024. EU là đối tác thương mại lớn thứ 4 (sau Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc), thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 (sau Trung Quốc và Mỹ) và thị trường nhập khẩu lớn thứ 5 (sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan) của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của EU và lớn nhất trong ASEAN.

Về đầu tư, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của EU tại Việt Nam đạt 30 tỷ USD. EU đứng thứ 6/140 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam có 98 dự án đầu tư sang EU với tổng vốn 434,88 triệu USD.

Về hợp tác phát triển, EU là một trong những nhà cung cấp viện trợ lớn cho Việt Nam. Trong giai đoạn 2021-2024, EU cam kết viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 210 triệu euro. Năm 2025, EU tài trợ 74 triệu euro cho 2 dự án sử dụng vốn ODA của EU gồm chương trình đào tạo nghề Việt Nam - EU (54 triệu euro) và chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp Việt Nam - EU (20 triệu euro).

Bộ Ngoại giao cũng cho biết, về cảnh báo "Thẻ vàng" chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam, ngày 5-1 vừa qua, Việt Nam đã cập nhật việc thực hiện các khuyến nghị. Bước đầu, EU đánh giá nội dung báo cáo tốt, kết quả rõ ràng, nêu bật được những quyết tâm, giải pháp, hiệu quả bền vững.

BÍCH QUYÊN