Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80

Chuyến công tác của Chủ tịch nước đã thành công tốt đẹp trên cả phương diện đa phương và song phương, để lại dấu ấn tốt đẹp về vai trò, vị thế, đóng góp tích cực, thực chất của Việt Nam.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt tiễn Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân tại sân bay John F. Kennedy, thành phố New York. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, chiều 24-9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố New York, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, từ ngày 21 đến 24-9.

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế J.F Kennedy, thành phố New York có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Phái đoàn.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước đã tham dự phiên họp chung cấp cao kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc, có các bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 và Sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về Hành động khí hậu.

Đồng thời, Chủ tịch nước đã có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các nước tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tham dự các phiên họp, đặc biệt tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, Chủ tịch nước đã có bài phát biểu quan trọng với thông điệp xuyên suốt “Tôn vinh giá trị của hòa bình, chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo tương lai bền vững,” trong đó nhấn mạnh 80 năm qua, Liên hợp quốc luôn là hiện thân của khát vọng chung của nhân loại vì hòa bình, hợp tác và phát triển, dựa trên các giá trị phổ quát về quyền con người, độc lập dân tộc, bình đẳng, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về Hành động khí hậu. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ câu chuyện của một nước Việt Nam hồi sinh từ đổ nát của chiến tranh và đang vươn lên, phấn đấu trở thành một quốc gia hùng cường, hưng thịnh và hạnh phúc, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực hết mình và đồng hành cùng tất cả các quốc gia để gánh vác các trọng trách chung, vượt qua thách thức, thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo một thế giới hoà bình, ổn định, phát triển thịnh vượng và bền vững, mang lại hạnh phúc, ấm no cho mọi người dân.

Cùng với đó, Chủ tịch nước đã có hàng loạt các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các quốc gia tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc như Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres; Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock; Thủ tướng Áo Christian Stocker; Tổng thống Paraguay Santiago Peña Palacios; Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon; Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov; Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa; Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid; Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan...

Chủ tịch nước cũng đã có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Hoa Kỳ, tiếp lãnh đạo các Tập đoàn lớn của Hoa Kỳ; gặp mặt bạn bè đối tác lâu năm, học giả hàng đầu; dự buổi gặp gỡ giữa các cựu chiến binh Việt Nam - Hoa Kỳ từng tham gia cuộc chiến tranh ở Việt Nam, gặp mặt cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện tiêu biểu cộng đồng người Việt; cũng như chủ trì Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại New York.

Các hoạt động đã khẳng định chủ trương coi trọng phát triển hơn nữa quan hệ với Hoa Kỳ, đặc biệt về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ; thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, cam kết giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước đã thành công tốt đẹp trên cả phương diện đa phương và song phương, để lại dấu ấn tốt đẹp về vai trò, vị thế, đóng góp tích cực, thực chất của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu cũng như thúc đẩy quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ, quan hệ Việt Nam với các nước nhằm đóng góp cho hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới.

Theo TTXVN