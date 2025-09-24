Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo Bulgaria và Bồ Đào Nha

Theo TTXVN, trong khuôn khổ tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, chiều 23-9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov; tiếp xúc với Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov. Ảnh: TXVN

* Trong không khí hữu nghị, chân thành, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống, lâu đời giữa hai nước và bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực của quan hệ hợp tác song phương thời gian qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Bulgaria là một trong những nước đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, luôn đồng hành ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp thống nhất và phát triển đất nước của Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để triển khai các hoạt động mang tính biểu tượng nhằm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025), trong đó có hoạt động trao đổi đoàn của lãnh đạo chủ chốt hai nước; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng, dư địa để nâng quan hệ hợp tác lên tầm cao mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cảm ơn Chính quyền Bulgaria tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria sinh sống và hòa nhập với xã hội sở tại.

Chia sẻ các đề xuất của Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Rosen Zhelyazkov khẳng định Bulgaria coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực lao động, nông nghiệp và chế biến thực phẩm, y tế, giáo dục - đào tạo.

Thủ tướng Bulgaria cũng đề nghị hai bên cùng phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác toàn diện, trong đó thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa và nhân dân; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Thủ tướng Rosen Zhelyazkov cũng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria.

* Trong cuộc tiếp xúc với Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Bồ Đào Nha.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước đề xuất hai nước chuẩn bị tốt cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2025), nỗ lực thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế, thương mại, đầu tư, vận tải biển, nông nghiệp...

Tổng thống Bồ Đào Nha hoan nghênh việc Việt Nam triển khai mở Đại sứ quán tại Bồ Đào Nha và cảm ơn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để Bồ Đào Nha sớm triển khai mở Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Việt Nam, qua đó nâng cao hiệu quả hỗ trợ kết nối chính quyền, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Theo TTXVN