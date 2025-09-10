Chiều 10-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia Sam Mostyn đang thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 9 đến 12-9.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia Sam Mostyn, chiều 10-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Sam Mostyn đi dọc thảm đỏ giữa tiếng vẫy chào của cháu thiếu nhi để bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Sau đó, hai nhà lãnh đạo rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Sam Mostyn giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân trong lễ đón Toàn quyền Australia Sam Mostyn và phu quân. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Australia Sam Mostyn duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác.

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng Toàn quyền Australia Sam Mostyn và phu quân chụp ảnh chung trước khi vào hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Australia Sam Mostyn hội đàm, chiều 10-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Trước đó, Toàn quyền Australia Sam Mostyn cùng phu quân đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn cùng phu quân đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn. Ảnh: QUANG PHÚC

Australia và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26-2-1973. Hai nước trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện từ tháng 3-2024. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 14,1 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2023. Hiện Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia.

Số lượng khách du lịch Australia đến Việt Nam đạt gần 500.000 người năm 2024, là một trong 10 thị trường du lịch hàng đầu của Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam ở Australia có khoảng 375.000 người, đứng thứ 5 trong số các cộng đồng gốc nước ngoài ở sở tại.

BÍCH QUYÊN