Toàn quyền Australia Sam Mostyn sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Ngày 5-9, thông tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 đến 12-9.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân. Ảnh: TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao, Australia thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ ngày 26-2-1973. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3-2024.

Hiện quan hệ hợp tác Việt Nam - Australia đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, với sự tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau.

Hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên, có quan hệ thương mại ngày càng mở rộng, hợp tác chiến lược ngày càng sâu rộng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, không gian mạng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bao trùm số.

Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng ổn định, đạt hơn 14 tỷ USD năm 2024 và đặt mục tiêu sớm đạt 20 tỷ USD. Hai bên đang tích cực mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông sản của nhau.

Vốn FDI đăng ký từ Australia đã vượt mức 3 tỷ USD. Mới đây, Australia đã tăng mức vốn đầu tư ODA cho Việt Nam lên 96,6 triệu AUD năm tài khóa 2025-2026.

BÍCH QUYÊN