Thúc đẩy, tạo đột phá trong các lĩnh hợp tác giữa Việt Nam và Australia

Ngày 20-8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 7 (FMM-7).

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 7 (FMM-7)

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Penny Wong đã trao đổi về việc triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Về hợp tác thương mại, đầu tư, hai bên nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư như đã nêu tại Chiến lược Tăng cường hợp tác kinh tế (EEES).

Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Australia đẩy mạnh triển khai Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 tại Việt Nam và đề nghị hai bên thúc đẩy, tạo đột phá trong lĩnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó có việc triển khai nghiên cứu chung.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đánh giá cao cam kết và việc tăng ngân sách ODA của Australia, mới đây nhất là gói 50 triệu AUD cho các sáng kiến, dự án thiết thực được triển khai trên nhiều lĩnh vực tại Tiểu vùng Mê Công.

Về phía Australia, Bộ trưởng Penny Wong bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao; đề xuất mở rộng hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực Australia có tiềm năng và thế mạnh như biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi năng lượng và hạ tầng số, phát triển nguồn nhân lực thông qua các dự án ODA và đầu tư.

Bộ trưởng Penny Wong cũng khẳng định, Australia đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với ASEAN và coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực, cam kết đẩy mạnh hợp tác vì sự phát triển bền vững của khu vực tiểu vùng Mê Công. Trao đổi về vấn đề Biển Đông, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Hai bên trao công hàm thiết lập cơ chế Tham vấn chính sách đối ngoại giữa hai Bộ Ngoại giao

Nhân dịp này, hai bên nhất trí ra Thông cáo báo chí chung về Kỳ họp lần thứ 7 Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia và trao công hàm thiết lập cơ chế tham vấn chính sách đối ngoại giữa hai Bộ Ngoại giao.

