Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Chiều 24-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước đối với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón cấp Nhà nước Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, chiều 24-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), từ ngày 24 đến 25-10, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Đội tiêu binh và các cháu thiếu nhi Thủ đô đứng dọc thảm đỏ chào mừng nhà lãnh đạo Liên hợp quốc. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng Thư ký António Guterres tiến vào Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Lương Cường nồng nhiệt chào đón Tổng Thư ký António Guterres thăm chính thức Việt Nam.

Đội tiêu binh và các cháu thiếu nhi Thủ đô đứng dọc thảm đỏ chào mừng nhà lãnh đạo Liên hợp quốc. Đại diện các cháu thiếu nhi trao tặng Tổng Thư ký Liên hợp quốc bó hoa tươi thắm.

Chủ tịch nước Lương Cường nồng nhiệt chào đón Tổng Thư ký António Guterres thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký António Guterres đi dọc thảm đỏ trước sự chào đón của các thành viên chính thức tháp tùng hai nhà lãnh đạo.

Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã tiến hành hội đàm chiều 24-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres sinh năm 1949, quốc tịch Bồ Đào Nha. Ông là Tổng Thư ký của Liên hợp quốc từ năm 2017 đến nay và là người thứ 9 giữ vị trí này kể từ khi Liên hợp quốc được thành lập.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres luôn bày tỏ cam kết tăng cường quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc và khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng của Liên hợp quốc trên mọi lĩnh vực.

BÍCH QUYÊN