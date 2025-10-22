Chủ tịch UBND TPHCM tiếp tân Đại sứ Canada tại Việt Nam

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quà lưu niệm cho tân Đại sứ Canada Jim Nickel. Ảnh: THỤY VŨ

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt Nam - Canada, trong đó quan hệ giữa TPHCM và Canada phát triển tốt đẹp, đạt nhiều kết quả thực chất trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, nhiều doanh nghiệp Canada đã đầu tư thành công tại Việt Nam, trong đó có TPHCM; nhiều trường học của Canada mang các mô hình giáo dục tiên tiến đến TPHCM, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Chủ tịch UBND TPHCM cảm ơn Chính phủ, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Canada đã có nhiều đóng góp cho sự hợp tác ngày càng hiệu quả giữa TPHCM và các địa phương của Canada.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết, TPHCM đang triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết của Đảng bộ TPHCM, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học-công nghệ của khu vực. Trên tinh thần đó, TPHCM mong muốn tăng cường hợp tác với Canada trong nhiều lĩnh vực.

Về giáo dục, đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị mở rộng hợp tác với các trường đại học Canada, đào tạo chuyên gia chất lượng cao, tăng cường giao lưu nhân dân và tổ chức các sự kiện văn hóa. Về năng lượng sạch và môi trường, theo đồng chí Nguyễn Văn Được, TPHCM đang chuyển đổi xanh, rất cần các nhà đầu tư có kinh nghiệm của Canada trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, xử lý nước thải. Về nông nghiệp và công nghiệp chế biến, đồng chí Nguyễn Văn Được mong muốn thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang Canada và hợp tác trong sản xuất, chế biến công nghiệp.

Đại sứ Canada Jim Nickel cảm ơn lãnh đạo thành phố đã dành thời gian tiếp đoàn. Ông cho biết đây là lần thứ hai ông đến TPHCM, sau chuyến thăm đầu tiên vào năm 1998, và bày tỏ ấn tượng trước bước phát triển mạnh mẽ của thành phố. Đại sứ gửi lời chúc mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM thành công, khẳng định Canada xem TPHCM là điểm đến chiến lược để đầu tư và xúc tiến thương mại.

Đại sứ Jim Nickel cũng cho biết, ngày 26-10 tới, Thủ tướng hai nước Việt Nam và Canada dự kiến sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN, nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương. Đại sứ bày tỏ tán thành với các đề xuất hợp tác của lãnh đạo TPHCM, khẳng định Canada sẵn sàng đồng hành cùng thành phố trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu chung.

