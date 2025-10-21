Việt Nam tăng cường hợp tác với Liên hợp quốc trong phòng chống tội phạm

Chiều 21-10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC), đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh vai trò và nỗ lực của Liên hợp quốc nói chung và UNODC nói riêng trong hỗ trợ các quốc gia phòng, chống ma túy, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, rửa tiền, mua bán người…

Phó Thủ tướng đề nghị UNODC tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt là các bộ, ngành liên quan trong triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy, qua đó tăng cường hiệu quả phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy trong bối cảnh mới.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao và cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ và tham gia tích cực của UNODC trong quá trình chuẩn bị lễ mở ký Công ước quốc tế về chống tội phạm mạng, đồng thời khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục đồng hành với UNODC thúc đẩy việc ký kết và đưa công ước sớm đi vào hiệu lực, đóng góp cho an ninh mạng toàn cầu.

Việt Nam cũng ủng hộ và xem xét tích cực việc tham gia các chương trình do UNODC điều phối, nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển trong việc phê chuẩn và thực thi công ước trên thực tế.

Bà Ghada Waly bày tỏ ấn tượng trước vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong công tác chuẩn bị lễ mở ký công ước và khẳng định UNODC cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy các nước phê chuẩn công ước, cũng như hỗ trợ thực thi hiệu quả sau khi công ước có hiệu lực.

Bà cũng hoan nghênh sáng kiến của Việt Nam về việc thành lập Trung tâm nâng cao năng lực an ninh mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Chính phủ Việt Nam trong quá trình thành lập và vận hành trung tâm này.

