Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đến thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: VIẾT CHUNG.

Tổng thống Nam Phi thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng 24-10, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đã đến thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tư gia số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội.

Tại đây, Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa cùng đoàn đại biểu cấp cao Nam Phi đã dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa dâng hương tại bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: VIẾT CHUNG.
Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: VIẾT CHUNG.
Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa ghi lưu bút trong sổ lưu niệm của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: VIẾT CHUNG.
Ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng Tổng thống Nam Phi ảnh lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: VIẾT CHUNG.

Ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã tiếp Tổng thống Nam Phi và trao tặng ảnh lưu niệm của Đại tướng cùng cuốn sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ.

