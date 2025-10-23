Tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand cập cảng TPHCM

Chiều 23-10, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp Trung tá Robert Welford, chỉ huy Tàu hậu cần Hải quân Hoàng gia New Zealand HMNZS Aotearoa và các thuyền viên của tàu. Cùng dự buổi tiếp có Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng tiếp Trung tá Robert Welford, chỉ huy Tàu HMNZS Aotearoa và các thuyền viên của tàu. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao chuyến thăm của Tàu HMNZS Aotearoa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – New Zealand và quan hệ hai nước được nâng cấp lên mức Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 2-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng khẳng định, trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-New Zealand ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thông qua việc hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như kinh tế, thương mại, văn hóa, quốc phòng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao quà lưu niệm đến Trung tá Robert Welford, chỉ huy Tàu HMNZS Aotearoa. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa TPHCM và New Zealand, đồng chí Nguyễn Văn Dũng cho biết sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, không gian phát triển TPHCM mới hiện đã mở rộng, với nhiều tiềm năng hợp tác, đầu tư mới. Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam-New Zealand nói chung, TPHCM-New Zealand nói riêng, đồng chí Nguyễn Văn Dũng mong muốn nhận được sự quan tâm tích cực của New Zeland trong các lĩnh vực là thế mạnh của nước này như giáo dục, kinh tế, tài chính để tiếp tục khai thác dư địa hợp tác giữa hai bên.

Trung tá Robert Welford cho biết, chuyến thăm của Tàu HMNZS Aotearoa không chỉ là cơ hội để góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và quan hệ song phương được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, mà còn thể hiện cam kết của New Zealand với khu vực, cũng như duy trì trật tự hàng hải dựa trên luật pháp quốc tế.

Theo Trung tá Robert Welford, tàu đang thực hiện hành trình tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhằm thể hiện năng lực hậu cần, tiếp vận, phối hợp quốc tế và cứu trợ nhân đạo của Hải quân Hoàng gia New Zealand.

Sáng cùng ngày, Tàu hậu cần HMNZS Aotearoa thuộc Hải quân Hoàng gia New Zealand đã cập Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị trong 5 ngày tại TPHCM. Tàu HMNZS Aotearoa dài 173,2m, rộng 24,5 m, có trọng tải 26.000 tấn, là tàu chở dầu và tiếp tế lớn nhất của Hải quân Hoàng gia New Zealand. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần cho lực lượng hải quân Hoàng gia New Zealand, tàu còn được thiết kế để thực thi các hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Trong thời gian thăm TP.HCM, nhóm chỉ huy tàu đến chào Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham quan một số danh lam, thắng cảnh; tham gia hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và phối hợp thực hành Bộ quy tắc ứng xử gặp nhau bất ngờ trên biển (CUES) với Hải quân nhân dân Việt Nam.

>> Một số hình ảnh đón tàu hậu cần HMNZS Aotearoa:

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng thủy thủ đoàn tàu HMNZS Aotearoa. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Trung tá Robert Welford, chỉ huy tàu HMNZS Aotearoa bày tỏ rất vui mừng được thăm TPHCM. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Tàu hậu cần HMNZS Aotearoa đến TPHCM. Ảnh: PHƯƠNG NAM

PHƯƠNG NAM