Sớm nâng cấp quan hệ song phương Việt Nam - Nam Phi lên Đối tác chiến lược trong năm 2025

Chiều 23-10, tại Phủ Chủ tịch, sau lễ đón cấp Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đã có cuộc gặp hẹp và sau đó tiến hành hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng hai bên đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, gắn kết trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Nghị viện; hợp tác kinh tế ngày càng phát triển, đưa Nam Phi trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi.

Tổng thống Nam Phi bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá cao việc Việt Nam đăng cai tổ chức lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và hoan nghênh vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong nỗ lực chuyển đổi số.

Tổng thống Nam Phi nhấn mạnh, chuyến thăm lần này nhằm khẳng định quyết tâm của Nhà nước và Chính phủ Nam Phi trong việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác quan trọng với Việt Nam trong chiến lược tăng cường mở rộng thị trường.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất định hướng và phấn đấu hoàn tất các thủ tục để sớm nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương Việt Nam - Nam Phi lên Đối tác chiến lược trong năm 2025, nhằm tạo xung lực mạnh mẽ để đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hoà bình, phát triển ở khu vực và thế giới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội cũng như giữa các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Hai bên sẽ sớm tổ chức các kỳ họp tiếp theo của Diễn đàn Đối tác liên Chính phủ Việt Nam - Nam Phi, Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, Ủy ban Thương mại hỗn hợp và Đối thoại chính sách quốc phòng.

Về kinh tế, hai bên cùng nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư nhằm tạo chuyển biến về chất trong quan hệ hợp tác về kinh tế, tương xứng với quy mô và nhu cầu thị trường, bảo đảm cân bằng lợi ích của đôi bên. Hai nhà lãnh đạo đề nghị hai nước mở cửa thị trường cho các hàng hóa thế mạnh và doanh nghiệp của mỗi bên.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng và nhiều tiềm năng hợp tác như quốc phòng, an ninh, năng lượng, khai khoáng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp, gìn giữ hòa bình, giáo dục, đào tạo nghề, hạ tầng, kinh tế xanh; giao lưu văn hóa, thể thao, nghệ thuật, du lịch; hoàn thiện Hiệp định tương trợ tư pháp, Hiệp định khai thác khoáng sản, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông…

Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa khẳng định, Nam Phi sẵn sàng ủng hộ các ứng cử của Việt Nam tại các tổ chức của Liên hợp quốc. Việt Nam đề nghị Nam Phi ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982.

