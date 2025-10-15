Hoàn tất việc chuẩn bị cho Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Sáng 15-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã làm việc với các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị cho Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) sẽ diễn ra vào ngày 25 và 26-10.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại cuộc làm việc với các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị cho Lễ mở ký Công ước Chống tội phạm mạng, sáng 15-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc và nhiều lãnh đạo các nước trên thế giới. Đây là một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên Việt Nam là chủ nhà tổ chức mở ký một công ước của Liên hợp quốc, trong bối cảnh vấn đề chống tội phạm mạng được nhiều quốc gia quan tâm.

Chủ tịch nước đánh giá cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, tích cực của cơ quan chủ trì là Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai công việc. Đến nay, các khâu chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này về cơ bản đã hoàn thành.

Để lễ mở ký diễn ra thành công, Chủ tịch nước lưu ý các cơ quan chức năng, rà soát sự phối hợp trong nội bộ từng bộ ngành và giữa các bộ, ngành, TP Hà Nội, bảo đảm chặt chẽ từ kịch bản, nội dung, kế hoạch, tiến độ, chất lượng triển khai.

Các đơn vị, địa phương liên quan cần đánh giá kỹ lưỡng các nội dung đã chuẩn bị từ các khâu kỹ thuật, nội dung, lễ tân, an ninh; xem xét giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bảo đảm công tác tổ chức chu đáo, chất lượng, an toàn tuyệt đối, đúng tiến độ.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan liên quan, sáng 15-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Báo cáo của ban chỉ đạo lễ mở ký cho biết, tính đến ngày 14-10 đã có 93 đoàn do lãnh đạo cấp cao, bộ, ngành các nước làm trưởng đoàn khẳng định tham dự sự kiện cùng hơn 1.000 đại biểu và báo chí.

Hiện Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan của Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) xây dựng chương trình lễ mở ký, cũng như các sự kiện bên lề gồm 8 sự kiện bên lề cấp cao, tọa đàm cấp cao do lãnh đạo các bộ, ngành liên quan Việt Nam và UNODC điều hành; 38 hội thảo, thảo luận chuyên môn và hơn 20 gian hàng triển lãm.

BÍCH QUYÊN