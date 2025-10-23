Tổng thống Nam Phi: Việt Nam truyền cảm hứng cho Nam Phi và các quốc gia đang phát triển

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết, những thành tựu nổi bật, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới, truyền cảm hứng cho Nam Phi và các quốc gia đang phát triển.

Chiều 23-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa nhân dịp thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 24-10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa, chiều 23-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển hết sức tốt đẹp trong quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực với sự tin cậy cao và Nam Phi liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi; khẳng định hai nước luôn là bạn bè tốt, đối tác tốt, luôn ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau và vui mừng khi cả hai nước hiện đều có vai trò và vị thế đang gia tăng trên trường quốc tế.

Thủ tướng cho rằng hai nước có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển và dư địa, tiềm năng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế sáng tạo, năng lượng tái tạo, truyền thông, chống biến đổi khí hậu; đề nghị Nam Phi ủng hộ Việt Nam sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với Liên minh thuế quan Nam phần châu Phi (SACU).

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực cho thành công chung của sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025, đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên chung giữa hai nước như giảm đói nghèo và bất bình đẳng, bảo đảm an ninh lương thực, thúc đẩy phát triển bền vững, đẩy mạnh quá trình cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu.

Tổng thống khẳng định Việt Nam là bạn bè gần gũi, thân thiết, đối tác tin cậy của Nam Phi tại khu vực châu Á; đánh giá cao mô hình phát triển hiệu quả và đường lối đối ngoại rộng mở, tích cực và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế của Việt Nam. Tổng thống Nam Phi mong muốn hai bên tăng cường kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực khai khoáng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp, xe ô tô điện, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hàng hải.

Tổng thống Ramaphosa chúc mừng và tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, ủng hộ vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong nỗ lực chuyển đổi số và quản trị công nghệ toàn cầu.

Xác định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trọng tâm của quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới, hai bên nhất trí thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa, sản phẩm của mỗi bên và tích cực đàm phán, sớm ký kết thêm các văn kiện hợp tác quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại, hợp tác đầu tư giữa hai nước như Hiệp định tương trợ tư pháp, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí sớm hoàn tất các thủ tục nội bộ để nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương lên “Đối tác chiến lược” ngay trong năm 2025, đưa quan hệ Việt Nam - Nam Phi trở thành quan hệ kiểu mẫu của hợp tác giữa các nước phương Nam.

