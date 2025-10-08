Hơn 100 quốc gia sẽ tham dự lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Chiều 8-10, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo về lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, với sự tham dự của nhiều đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế cùng hàng trăm phóng viên báo chí trong nước và quốc tế.

Họp báo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng ngày 8-10. Ảnh: QUANG PHÚC.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, vào ngày 25 và 26-10 sẽ diễn ra sự kiện đặc biệt: lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng. Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức lễ mở ký và để văn kiện này mang tên Công ước Hà Nội là một dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trả lời tại họp báo ngày 8-10. Ảnh: QUANG PHÚC.

Từ năm 2022 đến năm 2024, đoàn công tác liên ngành của Chính phủ Việt Nam với nòng cốt là Bộ Công an và Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan đã chủ động, tích cực tham gia đầy đủ cả 8 vòng đàm phán của công ước. Đến ngày 24-12-2024, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức thông qua Công ước về chống tội phạm mạng.

Trong quá trình đàm phán, Việt Nam đã đảm nhiệm vai trò điều phối thương lượng một số điều khoản quan trọng. Những đóng góp tích cực của Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ cao của cộng đồng quốc tế. Kết quả là chúng ta đã có một công ước hoàn chỉnh, bảo đảm phù hợp lợi ích quốc gia và khuôn khổ pháp luật của Việt Nam.

Tại họp báo, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, tình hình an ninh mạng, tội phạm mạng tại Việt Nam trong thời gian qua diễn biến phức tạp, từ quy mô, tính chất và mức độ ảnh hưởng. Năm qua, hơn 100.000 vụ việc có liên quan tội phạm mạng. Các nhóm tội phạm trên không gian mạng chuyển từ các cuộc tấn công nhỏ lẻ sang có tổ chức với tính quốc tế cao.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) trả lời tại họp báo ngày 8-10. Ảnh: QUANG PHÚC.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh cũng khẳng định, công ước khi được ký kết sẽ tăng cường sự nhận thức của người đứng đầu quốc gia về tội phạm mạng. Khi đó, các quốc gia trên thế giới mới có sự phối hợp toàn diện, đầy đủ nhất, chung tay giải quyết mối nguy lớn với toàn cầu. Bộ Công an đang hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tội phạm mạng, xây dựng hành lang pháp lý đạt chuẩn, phù hợp quy định quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong nước, quốc tế bảo vệ tốt nhất trên môi trường đầu tư phát triển khoa học - công nghệ Việt Nam.

Về công tác tổ chức sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, đây là sự kiện có tính đặc thù. Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Liên hợp quốc để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu, điều kiện tổ chức sự kiện. Hiện công tác tổ chức đang được triển khai khá bài bản và hiệu quả. Với kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện quốc tế lớn của khu vực và toàn cầu trong thời gian qua, có thể tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện này thành công.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cũng cho biết, đến thời điểm này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã nhận lời tham dự lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng, đồng thời, đã có khoảng 100 quốc gia và 100 tổ chức quốc tế đăng ký tham dự sự kiện. Mặc dù chưa thể cung cấp thông tin chi tiết về các đoàn tham dự nhưng Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết, sẽ có nhiều nguyên thủ quốc gia tham dự sự kiện này.

BÍCH QUYÊN