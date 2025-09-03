Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico

Chiều 3-9 tại Bắc Kinh, nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Thủ tướng Fico và các nhà lãnh đạo Slovakia.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam trân trọng quan hệ truyền thống và hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Slovakia; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Slovakia đã luôn ủng hộ, đồng hành Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế ngày nay, đặc biệt đã giúp đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ Việt Nam.

Chủ tịch nước chia sẻ với Thủ tướng Robert Fico về tình hình thế giới, khu vực và các mục tiêu phát triển của Việt Nam; hoan nghênh và đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Slovakia phát triển rất tích cực; các cơ chế hợp tác, tham vấn chính trị giữa hai nước thời gian qua được duy trì hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu và thực chất.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Slovakia Robert Fico bày tỏ tình cảm đặc biệt với đất nước và con người Việt Nam; cho biết cá nhân ông đã từng đến thăm Việt Nam nhiều lần, lần đầu tiên kể từ những năm 1990 của thế kỷ trước; tận mắt chứng kiến và rất ấn tượng trước tốc độ phát triển của Việt Nam; chia sẻ tầm nhìn chiến lược mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đề ra cho các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới từ sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thủ tướng Slovakia đánh giá cao vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực; mong muốn tiếp tục thúc đẩy, nâng quan hệ hợp tác với Việt Nam lên một tầm cao mới; đồng thời cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia đã hòa nhập sâu vào xã hội sở tại, có đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Slovakia, được Chính phủ Slovakia ghi nhận, đánh giá cao và chính thức công nhận là dân tộc thiểu số của Slovakia, được hưởng những quyền lợi mà Hiến pháp Slovakia quy định.

Trong không khí hữu nghị và tin cậy, hai nhà lãnh đạo nhất trí phát triển quan hệ sâu rộng trên tất cả lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, thương mại, năng lượng, đến du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân...; tiếp tục triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, như Liên hợp quốc, khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Slovakia hỗ trợ thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam, vận động các nước Liên minh châu Âu (EU) còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA).

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng mời Thủ tướng Robert Fico và các nhà lãnh đạo Slovakia sớm thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Robert Fico cảm ơn và trân trọng mời Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm Slovakia vào thời điểm thích hợp.

Theo TTXVN