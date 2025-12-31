Trao quyết định cho 4 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 31-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước cho 4 sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam (QĐND) lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ).

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và các sĩ quan chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ đã chúc mừng các sĩ quan được tin tưởng giao nhiệm vụ; đồng thời ghi nhận, biểu dương Cục GGHB Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tuyển chọn, huấn luyện và chuẩn bị lực lượng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ tin tưởng các sĩ quan chuẩn bị lên đường lần này sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người và QĐND Việt Nam trên trường quốc tế.

Thượng tướng yêu cầu các sĩ quan tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ và lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam, thể hiện tính chuyên nghiệp cao trong tham mưu, tổ chức và xử lý tình huống; chấp hành nghiêm đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, quân đội, quy định của LHQ và pháp luật nước sở tại; giữ gìn tác phong, ứng xử văn minh, chuẩn mực trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa.

4 sĩ quan quân đội được trao quyết định lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ

Đợt triển khai lần này gồm 4 sĩ quan được tuyển chọn kỹ lưỡng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của LHQ. Trong đó, Thượng tá Vũ Thị Liên, Trợ lý Phòng Huấn luyện, Cục GGHB Việt Nam, trúng tuyển vị trí chuyên gia về chính sách an ninh và quốc phòng tại Văn phòng liên lạc LHQ về hòa bình và an ninh tại Brussels, Vương quốc Bỉ. Đây là nữ sĩ quan đầu tiên của Việt Nam đảm nhiệm vị trí này, đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình hội nhập quốc tế của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Cùng tham gia đợt này, Trung tá Đặng Thu Hà, phóng viên Báo Quân đội nhân dân, đảm nhiệm vị trí sĩ quan thông tin công chúng quân sự tại Phái bộ MINUSCA; Đại úy Nguyễn Huy Khải, Bệnh viện Quân y 175, giữ vị trí sĩ quan tham mưu trang bị tại MINUSCA; Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam, đảm nhiệm vị trí sĩ quan tham mưu huấn luyện tại Phái bộ MINUSCA.

VĨNH XUÂN