Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan Trưng bày triển lãm thành tựu TP Cần Thơ bên hành lang đại hội

Cùng tham dự đại hội có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương… cùng 484 đại biểu chính thức là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho hơn 143.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự đại hội.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu khai mạc tại đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các ban, bộ, ngành và Văn phòng Trung ương Đảng. Công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành đúng nguyên tắc, quy định theo Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên.

Thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thời gian qua, bên cạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công đại hội các đảng bộ trực thuộc bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, nội dung, chất lượng.

Quang cảnh khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, với truyền thống cách mạng anh hùng, với sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng vươn lên, đề nghị các đồng chí đại biểu, từ kết quả đại hội ở cấp cơ sở, với kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú, tích cực tham gia đóng góp, đánh giá nêu bật những thành tựu, kết quả đã đạt được.

Đồng thời, cần nhìn thẳng vào sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thảo luận dân chủ, cởi mở, nghiêm túc và thẳng thắn phân tích sâu thêm những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 5 năm qua. Kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc, toàn diện, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu tham dự tại đại hội

Bí Thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu: Tiếp nối và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của quê hương và bề dày truyền thống cách mạng, trách nhiệm trước nhân dân và tương lai của TP Cần Thơ không cho phép chúng ta dừng lại, bằng lòng, thỏa mãn với những thành quả đã đạt được. Tất cả chúng ta nhận thức sâu sắc rằng cần phải tiếp tục không ngừng nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn nữa, cùng chung sức, đồng lòng, tiên phong gương mẫu, trách nhiệm, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà đại hội đề ra. Nỗ lực xây dựng và phát triển TP Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi và khát vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, sự kỳ vọng của Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các các đại biểu dự đại hội

Báo cáo Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020 – 2025, TP Cần Thơ đã đạt được những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường.

Theo đó, TP Cần Thơ tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Tăng trưởng kinh tế đạt khá cao; quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành năm 2025 tăng khá cao so với đầu nhiệm kỳ; tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) được cải thiện rõ rệt; năng suất lao động tăng nhanh qua các năm.

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, an toàn và thân thiện; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của 3 địa phương (tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và TP Cần Thơ trước đây) xếp trong nhóm khá đến cao. Thực hiện tốt đối thoại, tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư theo đúng quy định.

Chú trọng thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, công nghệ số, năng lượng, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao; tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; tiếp tục quan tâm phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị khóa XIII.

Song, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I cũng thẳng thắn nhìn nhận: Phát triển kinh tế của địa phương tuy có khởi sắc, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chưa đạt yêu cầu, kỳ vọng của Trung ương; đóng góp trong GRDP của vùng và cả nước còn thấp; quy mô nền kinh tế còn nhỏ, thu ngân sách còn khó khăn, chưa đảm bảo tính bền vững; quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Cơ cấu lại các ngành kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng nhưng sự chuyển dịch về năng suất, chất lượng, nhất là khu vực công nghiệp và dịch vụ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Việc triển khai thực hiện một số chính sách đặc thù, ưu đãi, thu hút đầu tư, khuyến khích xã hội hóa đầu tư chưa đạt kết quả như mong muốn, chưa tạo được sự đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với yêu cầu.

Với vai trò trung tâm, đầu mối giao thông quan trọng của vùng; trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu, thương mại - dịch vụ; sự đa dạng về văn hóa, nhất là không gian phát triển mới sau sáp nhập, Cần Thơ hội tụ đầy đủ các yếu tố "thiên thời - địa lợi - nhân hòa" để phát triển nhanh, bền vững. Kế thừa và phát huy kết quả đạt được qua các nhiệm kỳ, Đảng bộ, dân và quân TP Cần Thơ quyết tâm tăng tốc, bứt phá, tạo đà phát triển thành phố nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những năm tiếp theo.

