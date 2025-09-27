Kỳ vọng TP Cần Thơ trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia

Khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91, đoạn từ KM0 - KM7 qua TP Cần Thơ. Ảnh: CAO PHONG

Dấu mốc quan trọng

Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 nêu rõ: Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội là dấu mốc quan trọng đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết và kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời xác định quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030 và giai đoạn phát triển tiếp theo, tương xứng vị thế trung tâm, động lực phát triển của vùng ĐBSCL, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Phát huy truyền thống đoàn kết; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; huy động mọi nguồn lực, đột phá, sáng tạo, hội nhập quốc tế, phát triển TP Cần Thơ nhanh, bền vững, hiện đại.

Nhiệm kỳ 2020-2025, TP Cần Thơ đã đạt được những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường. Theo đó, TP Cần Thơ tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Tăng trưởng kinh tế đạt khá cao; quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành năm 2025 tăng khá cao so với đầu nhiệm kỳ; tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) được cải thiện rõ rệt; năng suất lao động tăng nhanh qua các năm.

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, an toàn và thân thiện; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của 3 địa phương (tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và TP Cần Thơ trước đây) xếp trong nhóm khá đến cao. Thực hiện tốt đối thoại, tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư theo đúng quy định. Chú trọng thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, công nghệ số, năng lượng, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao; tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; tiếp tục quan tâm phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị khóa XIII.

Kế thừa và phát huy

Song, dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I cũng thẳng thắn nhìn nhận: Phát triển kinh tế của địa phương tuy có khởi sắc, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chưa đạt yêu cầu, kỳ vọng của Trung ương; đóng góp trong GRDP của vùng và cả nước còn thấp; quy mô nền kinh tế còn nhỏ, thu ngân sách còn khó khăn, chưa đảm bảo tính bền vững; quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu lại các ngành kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng nhưng sự chuyển dịch về năng suất, chất lượng, nhất là khu vực công nghiệp và dịch vụ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Việc triển khai thực hiện một số chính sách đặc thù, ưu đãi, thu hút đầu tư, khuyến khích xã hội hóa đầu tư chưa đạt kết quả như mong muốn, chưa tạo được sự đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với yêu cầu.

Theo ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh ĐBSCL, TP Cần Thơ sau sáp nhập có không gian phát triển rộng, quy mô nền kinh tế lớn trong vùng nhưng so với các thành phố lớn thì vẫn trung bình. Đồng thời gợi ý, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực và vị trí địa lý là 3 lợi thế mà Cần Thơ cần phát huy. Đồng thời kỳ vọng sự chuyển biến lớn từ chính quyền, mong muốn thành phố có định hướng một số ngành mũi nhọn, lợi thế từ nền tảng nông nghiệp, kinh tế xanh, du lịch xanh, phát huy những kết quả tích cực của 3 địa phương trước đây. Thành phố cần có doanh nghiệp dẫn dắt, đủ tầm, có thể tham gia cùng chính quyền trong nhiều việc…

Với đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhiệt tình, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, trưởng thành từ thực tiễn, được “tăng cường” từ tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng trước đây, nhiều người đặt kỳ vọng vào sự phát triển của TP Cần Thơ trong những năm tới. Với vai trò trung tâm, đầu mối giao thông quan trọng của vùng; trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu, thương mại - dịch vụ; sự đa dạng về văn hóa, nhất là không gian phát triển mới sau sáp nhập, Cần Thơ hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” để phát triển nhanh, bền vững. Kế thừa và phát huy kết quả đạt được qua các nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân TP Cần Thơ quyết tâm tăng tốc, bứt phá, tạo đà phát triển thành phố nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ 2025-2030 và những năm tiếp theo.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-9 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ. Phiên khai mạc và bế mạc Đại hội sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ. Tham dự Đại hội có 485 đại biểu chính thức (trong đó, có 96 đại biểu nữ, chiếm 19,79%; 19 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 3,90%), đại diện cho trên 141.000 đảng viên của 109 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Cần Thơ. Đại biểu đương nhiên là 79 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đương nhiệm, đại biểu được chỉ định là 406 đại biểu.

VĨNH TƯỜNG