Xây dựng Cần Thơ thành cực tăng trưởng của quốc gia

Tham dự buổi họp báo có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ.

Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ đã cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ (Đại hội) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 đến ngày 28-9 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ. Phiên khai mạc và bế mạc Đại hội sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.

Tham dự Đại hội có 485 đại biểu chính thức (trong đó, có 96 đại biểu nữ, chiếm 19,79%; 19 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 3,90%), đại diện cho trên 141.000 đảng viên của 109 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Cần Thơ. Đại biểu đương nhiên là 79 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đương nhiệm, đại biểu được chỉ định là 406 đại biểu.

Công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội được thực hiện công phu, nghiêm túc, khoa học và kỹ lưỡng, đúng Hướng dẫn số 32-HD/TBVK của Tiểu ban Văn kiện Trung ương, với tinh thần “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và dễ kiểm tra".

Chủ đề Đại hội: “Phát huy truyền thống đoàn kết; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; huy động mọi nguồn lực, đột phá, sáng tạo, hội nhập quốc tế, phát triển TP Cần Thơ nhanh, bền vững, hiện đại”.

Phương châm Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, thể hiện những nguyên tắc, giá trị cốt lõi và phương thức hành động trong Đại hội và xuyên suốt của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự thảo báo cáo chính trị có 28 chỉ tiêu, đồng thời xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 10 nhóm giải pháp trong nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong đó 3 khâu đột phá tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, khắc phục hạn chế, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững gồm: Đột phá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế; đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, hạ tầng số và logistics và đổi mới tư duy, hoàn thiện cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển mạnh kinh tế tư nhân. Đây là cơ sở quan trọng để huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác tiềm năng, lợi thế, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm động lực và một cực tăng trưởng của quốc gia.

Quang cảnh buổi họp báo

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đại hội sẽ không thực hiện bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mà do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương chỉ định. Tại Đại hội sẽ công bố các quyết định nhân sự. Công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, dân chủ, công tâm, khách quan, đúng quy trình, bảo đảm sự kế thừa, đổi mới liên tục và phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

Điểm mới của công tác tổ chức đại hội là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều khâu quan trọng: quản lý và phát hành tài liệu điện tử, đăng ký và điểm danh đại biểu, điều hành một số phiên làm việc qua hệ thống điện tử,… nhất là triển khai trên App Cần Thơ Smart chuyên mục “Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I” phục vụ công tác thông tin, mở rộng phạm vi lan tỏa thông tin về Đại hội…

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận, cảm ơn sự đồng hành của các nhà báo thời gian qua; đồng thời mong muốn báo chí tiếp tục tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, góp phần làm nổi bật thành tựu, những khâu đột phá của TP Cần Thơ

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của thành phố sau sáp nhập. Đại hội là dịp để tiếp tục khẳng định ý chí, niềm tin, khát vọng phát triển của toàn Đảng bộ và nhân dân trong thành phố. Thành ủy Cần Thơ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thành phố nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội, góp phần vào thành công chung của sự kiện chính trị quan trọng này.

VĨNH TƯỜNG