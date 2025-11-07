Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030: Cần đầu tư “điểm nhấn” cho từng vùng

Ngày 7-11, Quốc hội thảo luận ở tổ về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021–2030. Nhiều đại biểu đề nghị cần xác định rõ không gian phát triển và đầu tư “điểm nhấn” cho từng vùng để phát huy lợi thế liên kết vùng.

ĐB Nguyễn Thị Yến (TPHCM) cho rằng, quy hoạch tổng thể phải theo từng giai đoạn phát triển; nhất trí cả nước có 6 vùng phát triển, tuy nhiên phải tính lại quy hoạch của từng vùng sau khi thực hiện sáp nhập, vì mỗi tỉnh đều có biển, có rừng, nên quy hoạch không gian phải rõ; phải chọn cực tăng trưởng là động lực của từng vùng.

Theo đại biểu, quy hoạch không nên chỉ là sự cộng gộp cơ học, mà cần xác định rõ cực tăng trưởng làm động lực phát triển của từng vùng. Đơn cử, TPHCM đang mở rộng về phía biển, do đó cần tính toán lại sự kết nối hạ tầng giữa các cảng của TPHCM và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây để đảm bảo đồng bộ và phát huy hiệu quả liên kết vùng.

ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đặc biệt quan tâm tới việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030. Với 6 vùng phát triển, ĐB đề nghị cần có “điểm nhấn” của từng vùng, đơn cử với vùng Đồng bằng sông Hồng, cần có điểm nhấn riêng với Thủ đô Hà Nội, phải bổ sung nội dung về phát triển văn hóa, giáo dục, không gian văn hóa, di sản văn hóa, một TP Hà Nội là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Với vùng Đông Nam bộ gồm TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh với mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 10%/năm giai đoạn 2026-2030, thì theo ĐB Trần Hoàng Ngân, cần nhấn mạnh vai trò động lực tăng trưởng của vùng này; cần quan tâm đến hạ tầng kết nối của vùng Đông Nam bộ, kể cả nội vùng và quốc tế.

Tương tự, với vùng ĐBSCL, đây là điểm nhấn về kinh tế nông nghiệp, cần phải đầu tư nổi bật cho vùng này để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, muốn thế phải đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao cho vùng này, cùng với đó là đầu tư cho hạ tầng an ninh quốc phòng còn hạn chế; bên cạnh đó là đầu tư hạ tầng để sống chung với lũ, hạ tầng về đường thủy, đường biển.

ĐB Đào Chí Nghĩa (Cần Thơ) đề nghị ưu tiên đầu tư tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ nhằm tăng tính kết nối với khu vực ĐBSCL, một trục logistic rất quan trọng. Bên cạnh đó, bổ sung cảng Trần Đề vào danh mục các dự án quan trọng quốc gia cũng như mở rộng cảng hàng không quốc tế sân bay Cần Thơ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông của ĐBSCL.

Đáng chú ý, ĐB Nguyễn Quang Huân (TPHCM) cho rằng, nên chăng Quốc hội kỳ này thông qua Dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi), tiếp đó mới tính đến điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, sau khi đã có nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. “Lúc đó mới có 1 bản quy hoạch tổng thể nhuần nhuyễn, là sản phẩm hoàn thiện của Quốc hội khóa XV và được Quốc hội khóa XVI xem xét, bấm nút thông qua ngay kỳ họp đầu nhiệm kỳ”, ĐB Nguyễn Quang Huân nêu ý kiến.

Phát biểu tại thảo luận tổ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã phản hồi về ý kiến cho rằng quy hoạch của Việt Nam vẫn mang tính ngắn hạn, thường chỉ 10-30 năm, trong khi nhiều quốc gia xây dựng quy hoạch với tầm nhìn 50-100 năm. Bộ trưởng cho rằng một trong những nguyên nhân là do hạn chế về nguồn lực triển khai. Bộ trưởng khẳng định Bộ Xây dựng cùng các cơ quan liên quan sẽ tiếp thu, nghiên cứu để đề xuất phù hợp trong quá trình soạn thảo luật.

Bộ trưởng lấy ví dụ về phát triển hệ thống cảng biển - một lĩnh vực có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Hiện quy hoạch mới dừng ở tầm nhìn đến năm 2030, với khả năng tiếp nhận tàu 50.000 tấn, trong khi xu hướng toàn cầu đã là tàu 200.000 tấn, nên nếu không điều chỉnh tầm nhìn quy hoạch, chúng ta sẽ tụt hậu.

Đề cập quy hoạch tài nguyên nước, Bộ trưởng cho biết luật hiện hành đã có nội dung tương đối đầy đủ, song cần rà soát chi tiết theo từng ngành, từng vùng. Ông dẫn ví dụ tại Hà Nội và TPHCM, hai đô thị thường xuyên đối mặt với ngập lụt, sụt lún. Ở Hà Nội, nhiều trạm bơm, hệ thống thoát nước còn thiếu đồng bộ; còn TPHCM lại chịu ảnh hưởng lớn từ triều cường và nền địa chất yếu.

“Nếu muốn ứng phó hiệu quả như Hà Lan, đó là bài toán kỹ thuật rất cụ thể, phải nằm trong quy hoạch chi tiết của từng đô thị”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng chỉ rõ nhiều vướng mắc hiện nay trong quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch treo, vùng quy hoạch chồng lấn, gây lãng phí nguồn lực xã hội. “Hiện nay có tình trạng quy hoạch xong rồi bỏ đấy rất nhiều, đến lúc muốn làm việc khác thì không được. Vì vậy, cần nghiên cứu kỹ, mời các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá để quy hoạch thực sự mang lại hiệu quả”, Bộ trưởng phát biểu. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ về “tuổi thọ” quy hoạch, bảo đảm tầm nhìn dài hạn, phù hợp với xu thế phát triển. “Chúng ta cần chuyển từ tư duy quy hoạch nhiệm kỳ sang tư duy quy hoạch chiến lược, dài hơi hơn, gắn với mục tiêu phát triển quốc gia bền vững”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

