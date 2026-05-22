Đà Nẵng điều động cán bộ cho các vị trí trọng yếu ở cơ sở

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Theo các quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phân công, điều động ông Tô Văn Hùng, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng đến nhận công tác tại UBND TP Đà Nẵng; Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng.

Phân công, điều động, chỉ định ông Phạm Trường Sơn, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP Đà Nẵng đến nhận công tác tại Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều động ông Nguyễn Văn Lượm, Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 – 2030, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thăng Bình nhiệm kỳ 2026 – 2031 đến nhận công tác tại Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP Đà Nẵng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tiếp nhận, điều động ông Nguyễn Xuân Tiến, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Thăng Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thăng Bình nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng thời, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Bàn Thạch nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chuẩn y bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trà Tập giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 – 2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Trà Tập nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Cùng ngày, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng điều động ông Hà Đức Tiến, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng trong thời hạn 5 (năm) năm kể từ ngày 22-5-2026.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ

Tại lễ công bố, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với bộ máy mới là khối lượng công việc lớn hơn, không gian phát triển rộng hơn, thẩm quyền được phân cấp mạnh mẽ hơn. Vì vậy, công tác bố trí cán bộ phải thực sự sát yêu cầu nhiệm vụ, đúng năng lực, sở trường và phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực. Nơi nào khó khăn, cần tạo chuyển biến rõ nét thì phải bố trí cán bộ có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng mạnh mẽ, quyết liệt, chặt chẽ hơn; tập trung nâng cao năng lực cán bộ cấp cơ sở, nhất là cán bộ chủ chốt trực tiếp triển khai chủ trương, chính sách và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

XUÂN QUỲNH