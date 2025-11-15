Chủ tịch UBND TPHCM lắng nghe từng ý kiến của người dân

Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư phường Bến Thành, thay vì phát biểu chúc mừng, chỉ đạo như chương trình thường lệ, Chủ tịch UBND TPHCM đã dành nhiều thời gian để lắng nghe, trao đổi, giải đáp ý kiến của nhân dân các khu phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao đổi cùng nhân dân các khu phố. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 15-11, Ban Công tác Mặt trận liên khu phố 9, 11, 12, 13, 14 (phường Bến Thành, TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đến dự.

Điều đặc biệt tại ngày hội, thay vì phát biểu chúc mừng, chỉ đạo như chương trình, Chủ tịch UBND TPHCM đã dành nhiều thời gian để lắng nghe, trao đổi, giải đáp ý kiến của nhân dân các khu phố.

Trao đổi với Chủ tịch UBND TPHCM, bà Quách Quý Hồng (khu phố 12) phản ánh khu vực phường Bến Thành thường xuyên bị ngập nước khi mưa lớn và triều cường. Ngoài ra, một số dự án lớn đang chậm tiến độ, trong đó có dự án khu tứ giác Bến Thành…

Bà Hồng kiến nghị lãnh đạo TPHCM có giải pháp chống ngập cũng như đẩy nhanh tiến độ các dự án, để người dân được thụ hưởng nhiều hơn, tạo điều kiện góp phần đảm bảo an sinh xã hội tốt hơn. Bà Hồng cũng kiến nghị thành phố tạo điều kiện để người lao động được tiếp cận việc làm tốt hơn.

Người dân nêu ý kiến, trao đổi tại ngày hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bà Lê Thị Kim Vân (khu phố 12) bày tỏ hài lòng với sự phục vụ của cán bộ, công chức trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Theo bà Vân, mô hình mới tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, công tác an sinh xã hội.

Bà Vân kiến nghị lãnh đạo TPHCM có giải pháp để người khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế được thụ hưởng các dịch vụ công bằng như khám chữa bệnh thông thường. Điều này giúp phúc lợi an sinh xã hội tốt hơn, người dân cũng không còn ngại khi khám chữa bệnh BHYT…

Trao đổi với người dân, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị vừa mang tầm vĩ mô, vừa sát sườn với đời sống người dân ở các khu dân cư. Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, thành phố đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá, chiến lược trong đó có đột phá về hạ tầng. Sắp tới, TPHCM sẽ là “đại công trường” với nhiều dự án lớn như xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, các dự án đường sắt đô thị, đường vành đai, cảng biển…

Đồng chí Nguyễn Văn Được thăm hỏi, động viên nhân dân các khu phố. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, thành phố kéo dài tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối trung tâm TPHCM - Cần Giờ đến ga Bến Thành (thay vì ga Tân Thuận như trước đây). Từ dự án này, thành phố cũng nghiên cứu phát triển không gian ngầm kết hợp không gian công cộng tại khu vực chợ Bến Thành theo quy hoạch chung của thành phố, nhằm nâng cao mỹ quan đô thị, thúc đẩy kinh tế du lịch và cải thiện giao thông khu vực trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Văn Được chia sẻ đây là dự án lớn, cần thời gian để triển khai và mong muốn bà con nhân dân phường Bến Thành đồng hành cùng thành phố để triển khai các dự án phục vụ dân sinh, làm đẹp thành phố.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, song hành với việc kêu gọi đầu tư các dự án cũng sẽ giải quyết được nhu cầu việc làm của người lao động. Bởi, có thêm dự án triển khai sẽ mở ra cơ hội việc làm. Đồng chí đề nghị người dân tiếp tục đầu tư cho học sinh được tiếp cận với công nghệ, nâng cao kiến thức, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng, qua đó giúp con em mình có cơ hội việc làm tốt nhất.

Đồng chí Nguyễn Văn Được tặng cây xanh chúc mừng ngày hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với giải quyết ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết đây là những nhiệm vụ thành phố đang tập trung với nhiều giải pháp đồng bộ, từ triển khai các tuyến đường vành đai, đường sắt đô thị đến chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện…

Đồng chí cũng mong muốn người dân đồng hành cùng thành phố với những việc làm thiết thực như: giữ gìn vệ sinh chung, phát huy khối đại đoàn kết, cùng nhau xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, an toàn…

Đồng chí Nguyễn Văn Được cùng Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga trao học bổng đến học sinh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thời gian qua, các khu phố đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua. Nổi bật là triển khai hiệu quả nhiều công trình, mô hình nổi bật về văn hóa và mỹ quan đô thị. Đó là, 3 không gian văn hóa Hồ Chí Minh, công trình “khu phố xanh - hẻm xanh, sạch, đẹp”, đường cờ Đảng - cờ Tổ quốc; xây dựng khu phố không có tội phạm ẩn náu. Các khu phố phát huy hiệu quả các mô hình tự quản “Nhóm hộ”, “Ô khu phố tự quản về an ninh trật tự”, “tổ liên gia an toàn PCCC”. Các khu phố có nhiều giải pháp thiết thực trong việc chăm lo đời sống người dân, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, đồng tâm hiệp lực xây dựng khu phố đạt danh hiệu “khu phố văn hóa”, khu dân cư “đoàn kết - nghĩa tình - tự quản”…

>>> Một số hình ảnh tại ngày hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

NGÔ BÌNH