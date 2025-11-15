TPHCM bồi dưỡng, cập nhật nghiệp vụ cho cấp ủy cơ sở

Khai giảng lớp bồi dưỡng tại Học viện Cán bộ TPHCM, cơ sở phường Thủ Dầu Một

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Huỳnh Tân Định cho biết, lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức và nghiệp vụ quan trọng cho đội ngũ cấp ủy cơ sở và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở của các chi, đảng bộ trực thuộc.

Qua đó, góp phần đưa công tác đảng tại cơ sở đi vào nề nếp, bảo đảm chất lượng và phù hợp hơn với tình hình thực tiễn sau quá trình sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và kiện toàn hệ thống chính trị thành phố. Đây là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi mỗi cấp ủy viên phải không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, hoàn thiện phương pháp lãnh đạo để đáp ứng nhiệm vụ ngày càng cao.

Theo đồng chí Huỳnh Tân Định, lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời điểm Đảng bộ TPHCM đang trong giai đoạn tập trung quyết liệt để cụ thể hoá và thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới, sáng tạo, hội nhập đi đầu trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á.

Dự kiến khoảng 1.500 học viên tham gia các lớp bồi dưỡng

Song song đó, thành phố tiếp tục thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả; tiếp tục hợp nhất, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, nhiều chủ trương, quy định mới của Trung ương và thành phố đã được ban hành, tạo ra yêu cầu, thách thức và cả cơ hội mới đối với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Trong bối cảnh đó, những yêu cầu mới đối với công tác xây dựng Đảng trong “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” đòi hỏi đội ngũ cấp ủy viên phải thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức công vụ. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, nắm vững các quan điểm chỉ đạo, chủ trương mới để đáp ứng yêu cầu công việc, vận dụng linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Do đó, việc tổ chức lớp bồi dưỡng không chỉ là một hoạt động thường niên, mà là một bước đi chủ động, nhằm chuẩn bị tốt nhất về năng lực, tư duy và kỹ năng cho đội ngũ cấp uỷ viên trong nhiệm kỳ của Đảng ủy UBND TPHCM.

Các lớp bồi dưỡng được tổ chức tại Học viện Cán bộ TPHCM cơ sở phường Bình Thạnh, phường Thủ Dầu Một và phường Bà Rịa. Mỗi lớp được tổ chức trong 3 ngày gồm 6 nội dung: Cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Nghiệp vụ công tác đảng viên của tổ chức cơ sở Đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo của cấp ủy cơ sở; kỹ năng lãnh đạo của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Bí thư Chi bộ.

NGÔ BÌNH