Đồng chí Nguyễn Văn Được: Nghị quyết 98 giúp quá trình triển khai các dự án không bị đứt gãy

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, dự thảo nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội đang lấy ý kiến để trình Quốc hội. Với các cơ chế, chính sách bổ sung sau khi được Quốc hội thông qua sẽ giúp quá trình triển khai các dự án, công trình không bị gián đoạn, đứt gãy; tạo cơ chế, chính sách vượt trội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Ngày 7-11, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết, 10 tháng đầu năm 2025, trong điều kiện có những thuận lợi và thách thức đan xen, nhưng với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm rất cao, sự đoàn kết, thống nhất, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM và các cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp mới, sáng tạo mới đem lại hiệu quả thiết thực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí đề nghị các đại biểu nghiên cứu, đề xuất cách làm, giải pháp mang tính đồng bộ, khoa học, đột phá ngay từ những tháng cuối năm 2025 và những năm tiếp theo, hướng đến mục tiêu để thực hiện thắng lợi 30 chỉ tiêu và 3 chương trình đột phá, trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Trong đó, đề xuất các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu GRDP 8,5% năm 2025; hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp.

Dẫn chứng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến nay mới đạt gần 60%, trong khi kế hoạch đề ra quý 3 là 75% và quý 4 là 100%, đồng chí đề nghị đại biểu "mổ xẻ" đề ra những giải pháp đột phá trong những tháng cuối năm.

“Nguyên nhân các đồng chí đã nắm hết rồi và lãnh đạo thành phố đã có nhiều giải pháp, chỉ đạo, cử cán bộ sở ngành, đội đặc nhiệm về xã, phường có công trình trọng tâm, trọng điểm”, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, đến nay thành phố thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản tốt, tuy nhiên vẫn còn những việc phải điều chỉnh. Đó là, còn thiếu cán bộ chuyên môn. Vừa qua UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Nội vụ, các sở ngành điều chuyển cán bộ từ sở, ngành về hỗ trợ địa phương. Tuy nhiên, đây là giải pháp trước mắt, về lâu dài phải đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ chuyên môn.

Tham luận tại hội nghị, Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng cho biết, sở đã xác định nhiều việc cần làm ngay để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, sở đã tăng cường nhân sự về các địa phương có dự án trọng điểm để hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng.

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền cho biết, hiện thành phố đang sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Dự kiến sau sắp xếp sẽ giảm 446 đơn vị, tương đương 16,66%. Tuy nhiên, sẽ tăng 504 đơn vị cấp xã (ban quản lý dự án, trung tâm cung ứng dịch vụ công thiết yếu và trạm y tế).

Đồng chí Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến ngày 1-10, thành phố giải quyết cho 6.332 cán bộ nghỉ công tác theo Nghị định 178; bố trí 9.649 biên chế tại cấp xã. Theo Giám đốc Sở Nội vụ, qua quá trình sắp xếp, cấp xã đảm nhiệm 1.066 đầu việc, trong đó có 4/5 là việc mới phân công về cấp xã. Các sở ngành đã thành phố đã tổ chức 17 hội nghị tập huấn cầm tay chỉ việc cho hơn 16.000 lượt cán bộ, người dân trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp của cán bộ công chức. Ngoài ra, thành phố cũng thí điểm ứng dụng robot hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục nhanh, chính xác; công tác phân cấp ủy quyền được tăng cường.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, để tăng trưởng GRDP cả năm đạt 8,5%, quý 4 phải tăng trưởng 12,4%, đây là nhiệm vụ rất nặng nề. Muốn đạt được mức tăng trưởng này, giải ngân đầu tư công phải đạt 100%, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Đồng chí yêu cầu cả hệ thống chính trị, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, minh bạch, quyết đoán, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ lập và điều chỉnh các quy hoạch, phát triển hạ tầng đô thị và các động lực tăng trưởng mới; đặc biệt là điều chỉnh Quy hoạch chung, quy hoạch TPHCM; bám sát định hướng hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”. Tập trung giải quyết dứt điểm các dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà đất công và nguồn lực đất đai.

Hiện, dự thảo nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98/2023/QH15 đang được lấy ý kiến để trình Quốc hội. Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, với các cơ chế, chính sách bổ sung sau khi được Quốc hội thông qua, nghị quyết sẽ giúp quá trình triển khai các dự án, công trình không bị gián đoạn, đứt gãy; tạo cơ chế, chính sách vượt trội làm cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là công tác cải cách hành chính; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, đầu tư trang thiết bị cho cấp xã, sắp xếp trụ sở. Cùng với đó, chuẩn bị đầu tư cho các dự án trọng tâm, trọng điểm năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

