Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quyết định cán bộ

Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Được đã trao quyết định chỉ định đồng chí Võ Văn Hồng, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy (nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dĩ An) tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An nhiệm kỳ 2025-2030.
Đồng thời, trao quyết định chấp thuận cho đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An nhiệm kỳ 2025-2030.
Cùng với đó là quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Phương Thiện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Dĩ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Dĩ An nhiệm kỳ 2025-2030.
Đồng thời, trao quyết định chấp thuận cho đồng chí Phạm Huỳnh Tấn Phát, đồng chí Trần Văn Đào thôi tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy phường; đồng chí Trần Đình Thưởng thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.
Dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cũng trao 100 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Dĩ An. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.
Đoàn công tác do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm và chúc tết tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tâm Bình.