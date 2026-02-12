Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quyết định cán bộ

Sáng 12-2, tại phường Dĩ An, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Được đã trao quyết định chỉ định đồng chí Võ Văn Hồng, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy (nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dĩ An) tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh lễ trao quyết định về công tác cán bộ

Đồng thời, trao quyết định chấp thuận cho đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND TPHCM trao các quyết định về công tác cán bộ tại phường Dĩ An

Đồng chí Thái Thị Bích Liên, Phó Ban Tổ chức Thành ủy trao các quyết định tại hội nghị

Cùng với đó là quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Phương Thiện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Dĩ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Dĩ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Võ Văn Hồng phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, trao quyết định chấp thuận cho đồng chí Phạm Huỳnh Tấn Phát, đồng chí Trần Văn Đào thôi tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy phường; đồng chí Trần Đình Thưởng thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Chương trình trao quà tặng cho công nhân lao động tại phường Dĩ An

Dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cũng trao 100 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Dĩ An. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm hỏi, trao quà cho công nhân lao động

Lãnh đạo TPHCM trao 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng tại phường Dĩ An

Đoàn công tác do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm và chúc tết tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tâm Bình.

TÂM TRANG