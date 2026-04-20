Ông Đỗ Thành Trung giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Sáng 20-4, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, HĐND TP khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hải Phòng đã bầu ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% số phiếu tán thành.

Quang cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hải Phòng. Ảnh: PHÚ LƯƠNG

Ông Đỗ Thành Trung sinh năm 1976, quê quán tại tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai); trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Đỗ Thành Trung từng công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trước đây). Đầu năm 2023, ông được bổ nhiệm là thứ trưởng bộ này. Sau khi hợp nhất Bộ Tài chính cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Đỗ Thành Trung làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Phát biểu khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, ông Đỗ Thành Trung cam kết thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến các xã, phường, đặc khu.

Ông Đỗ Thành Trung phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: PHÚ LƯƠNG

Ông Đỗ Thành Trung cũng khẳng định sẽ đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với chủ động kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật kịp thời, nghiêm minh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính; kiên quyết loại bỏ những cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, vô cảm, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ; nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng chính quyền hành động, liêm chính, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh hiện đại, cạnh tranh và hiệu quả…

Từ tháng 7-2025, khi TP Hải Phòng hợp nhất với tỉnh Hải Dương, thành phố cảng có diện tích 3.200km2 với dân số hơn 4,6 triệu người. Đây là địa phương duy nhất có 11 năm liên tiếp duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số để có quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước.

ĐỖ TRUNG - PHÚ LƯƠNG