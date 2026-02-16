Chủ tịch UBND TPHCM thăm, động viên công nhân vệ sinh môi trường trực tết

Sáng 16-2, đoàn công tác của lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết một số đơn vị trên địa bàn thành phố.

Đoàn đã đến thăm, chúc tết cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm, động viên công nhân vệ sinh môi trường trực tết. Thực hiện: VĂN MINH

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trân trọng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động công ty trong việc giữ gìn môi trường đô thị xanh – sạch – đẹp, nhất là trong cao điểm phục vụ tết.

Đồng chí đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ công nhân môi trường, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm hỏi, động viên công nhân vệ sinh môi trường trực tết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND TPHCM gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc, chúc toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động công ty tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, đoàn công tác đến thăm, chúc tết Tập đoàn Becamex.

Tiếp đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Becamex Nguyễn Văn Hùng đã báo cáo khái quát kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của tập đoàn trong năm qua.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và đoàn công tác đến chúc tết Tập đoàn Becamex. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của tập đoàn, nhất là đóng góp cho phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng chí bày tỏ mong muốn, Becamex tiếp tục đồng hành cùng thành phố, phát huy thế mạnh, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng phát triển bền vững.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch UBND TPHCM chúc toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động của tập đoàn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành công hơn nữa trong năm 2026.

>>Một số hình ảnh Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chúc tết và động viên công nhân vệ sinh môi trường trực tết (ảnh: Việt Dũng):

VĂN MINH