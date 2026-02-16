Xã hội

Cá Ông dạt vào Bãi Sau, người dân làm lễ an táng theo phong tục

Khoảng 11 giờ ngày 16-2, tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TPHCM), lực lượng cứu hộ bờ biển của Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên phát hiện một con cá Ông (cá voi) dạt vào bờ trong tình trạng yếu.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc tuần tra bảo đảm an toàn cho du khách tắm biển, nhân viên cứu hộ phát hiện cá này trôi gần bờ, có dấu hiệu kiệt sức. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận, phối hợp người dân tìm cách hỗ trợ, đưa cá ra vùng nước sâu hơn với hy vọng cá có thể quay lại biển. Tuy nhiên, do tình trạng quá yếu, cá đã chết sau đó.

z7538535809601_9970884c428584d13440fbcac446c36b.jpg
Cá Ông dạt vào Bãi Sau, Phường Vũng Tàu (TPHCM)

Sự việc thu hút đông đảo người dân và du khách hiếu kỳ theo dõi. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận sự việc và hướng dẫn các bước xử lý theo quy định.

Theo phong tục của ngư dân vùng biển, cá Ông được xem là “Nam Hải đại tướng quân”, vị thần hộ mệnh của người đi biển. Đại diện phòng Văn hóa - Xã hội phường Vũng Tàu cho biết. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cá Ông sẽ được bàn giao cho Đình Thắng Tam để tổ chức chôn cất theo nghi lễ truyền thống của ngư dân biển.

z7538618854330_42b0df77c84a059bc425de2815d0cd04.jpg
Mặc dù được lực lượng cứu hộ bờ biển tìm cách hỗ trợ nhưng do cá quá yếu nên đã chết sau đó

Việc an táng cá Ông từ lâu là nét văn hóa tâm linh đặc trưng của ngư dân, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn đối với loài cá được tin rằng đã nhiều lần cứu giúp tàu thuyền gặp nạn trên biển.

