Chính trị

Đối ngoại

Chủ tịch UBND TPHCM tiếp Đại diện Tòa Thánh Vatican thường trú tại Việt Nam

Chiều 5-12, tại Trụ sở UBND TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp Tổng Giám mục Marek Zalewski – Đại sứ Vatican tại Singapore, kiêm Đại diện Tòa Thánh Vatican thường trú tại Việt Nam – đến thăm và làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM tiếp Tổng giám mục Marek Zalewski - Đại sứ Vatican tại Singapore kiêm Đại diện của Tòa Thánh Vatican thường trú tại Việt Nam - đến thăm và làm việc. Ảnh : VIỆT DŨNG
Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TPHCM trân trọng cảm ơn Tòa Thánh Vatican và cộng đồng Công giáo đã đồng hành cùng thành phố trong đại dịch Covid-19 cũng như trong nhiều hoạt động nhân đạo, xã hội thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam – Vatican thời gian gần đây có nhiều tiến triển tích cực, thể hiện qua các hoạt động trao đổi, đối thoại cấp cao. Hoạt động của Văn phòng Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam góp phần củng cố tinh thần tôn trọng, hợp tác và tin tưởng lẫn nhau. Chủ tịch UBND TPHCM tin tưởng Đại diện thường trú của Tòa Thánh sẽ tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho quan hệ giữa hai bên.

Đồng chí Nguyễn Văn Được tặng quà lưu niệm đến Tổng giám mục Marek Zalewski. Ảnh : VIỆT DŨNG

Tổng Giám mục Marek Zalewski đánh giá quan hệ Việt Nam – Vatican đã đạt nhiều bước tiến trong 10 năm qua, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường; đồng thời khẳng định Bộ Ngoại giao Vatican luôn theo đuổi mục tiêu hòa bình và đối thoại.

Đồng chí Nguyễn Văn Được (giữa) chụp ảnh lưu niệm với Tổng giám mục Marek Zalewski và Tổng giám mục TPHCM Nguyễn Năng (bìa trái). Ảnh : VIỆT DŨNG

Nhân dịp sắp đến lễ kỷ niệm 2 năm thành lập Văn phòng Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Đại sứ bày tỏ tin tưởng năm mới sẽ mở ra chương mới trong quan hệ song phương với nhiều bước tiến tích cực hơn nữa.

XUÂN HẠNH

Nguyễn Văn Được Đại diện Tòa Thánh Vatican Tổng giám mục Marek Zalewski Vatican

