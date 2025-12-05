TPHCM thúc đẩy hợp tác với Liên minh châu Âu

Chiều 5-12, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp Đoàn Đại sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) và Trưởng cơ quan đại diện các nước EU đến thăm, làm việc tại TPHCM.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh : VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được bày tỏ vui mừng chào đón đoàn trong dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – EU. Trong bối cảnh TPHCM vừa mở rộng quy mô và diện tích, đồng chí nhấn mạnh đây là thời điểm tạo thêm dư địa hợp tác mới giữa TPHCM và EU.

Đồng chí Nguyễn Văn Được và ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. Ảnh : VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị hai bên ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hạ tầng giao thông chiến lược, vận tải biển, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn… Đồng thời tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Âu với các địa phương Việt Nam, trong đó có TPHCM. Đồng chí cảm ơn các Đại sứ đã làm tốt vai trò cầu nối, tích cực triển khai nhiều sáng kiến hợp tác thiết thực; tin tưởng rằng với tiềm năng của TPHCM và thế mạnh của EU, hai bên sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều dự án cụ thể, đóng góp thiết thực vào quan hệ Việt Nam – EU.

Đoàn Đại sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) và đồng chí Nguyễn Văn Được chụp ảnh lưu niệm. Ảnh : VIỆT DŨNG

Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành TPHCM đã giới thiệu định hướng phát triển của Thành phố trong giai đoạn tới, thông tin về các dự án trọng điểm và cơ chế thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt từ EU. Các sở ngành cũng trực tiếp giải đáp những vấn đề đoàn EU quan tâm liên quan đến giao thông đô thị, phát triển hạ tầng, xử lý rác thải y tế, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và năng lượng tái tạo.

Đại diện các nước EU đánh giá cao vai trò, vị thế của TPHCM và bày tỏ mong muốn thiết lập các cơ chế đối thoại thường xuyên nhằm chia sẻ nhu cầu, tiềm lực và cơ hội hợp tác giữa hai bên. Các nước kỳ vọng những dự án hợp tác đầu tư giữa TPHCM và EU sẽ tiếp tục được tối ưu hóa, phát huy hiệu quả từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA).

XUÂN HẠNH