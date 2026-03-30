Chủ tịch UBND TPHCM trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Hoàng Vũ Thảnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM chúc mừng đồng chí Hoàng Vũ Thảnh được tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời đánh giá đồng chí là cán bộ trưởng thành qua nhiều vị trí trong ngành tài chính, có năng lực, bản lĩnh, kinh nghiệm thực tiễn, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, góp phần cùng thành phố hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành tài chính trong mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành đô thị toàn cầu, cực tăng trưởng của cả nước; đồng thời đề nghị tân Giám đốc Sở Tài chính tiếp tục phát huy kinh nghiệm, giữ vững đoàn kết nội bộ, quy tụ trí tuệ tập thể, chủ động tham mưu UBND TPHCM thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Sở Tài chính tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Vũ Thảnh cam kết không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cùng tập thể lãnh đạo Sở đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tham mưu thành phố các nội dung chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Hoàng Vũ Thảnh sinh năm 1974, quê TP Hải Phòng; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

NGÔ BÌNH