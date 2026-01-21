Chuẩn hóa chất lượng sầu riêng, giảm thu hồi mã số vùng trồng

Trước việc một số mã số vùng trồng bị thu hồi, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp cùng nông dân đang tập trung siết chặt quy trình canh tác, chuẩn hóa chất lượng từ gốc để bảo vệ uy tín xuất khẩu, giữ vững giấy thông hành xuất khẩu trong năm 2026.

Sự cố bị thu hồi mã số vùng trồng thời gian qua là hồi chuông cảnh tỉnh cho thấy việc quản lý nông sản không thể lỏng lẻo. Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng phối hợp cùng các nhà vườn thực hiện cuộc “thanh lọc” quy trình sản xuất.

Theo ông Lê Xuân Phong, Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp, địa phương đang có hơn 3.000 ha sầu riêng, từ năm 2022, được cấp 37 mã số vùng trồng, và 33 mã số cơ sở đóng gói. Tuy nhiên để nâng chất mã số vùng trồng sầu riêng từ gốc, giữ vững thương hiệu sầu riêng Ngũ Hiệp, UBND xã đã chỉ đạo ngành chuyên môn thường xuyên tập huấn cho nông dân về quy trình sản xuất, đặc biệt quy trình duy trì mã số vùng trồng.

Năm 2026, xã Ngũ Hiệp đã liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu hơn 250 tấn sầu riêng tươi, tạo động lực để địa phương tiếp tục mở rộng và nâng chất các mã số còn lại.

Ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngành chức năng sẽ thường xuyên thử nghiệm hàm lượng Cadimi (kim loại nặng độc hại có thể tích tụ trong quả do hấp thụ từ đất qua rễ cây) có trong sầu riêng, hướng dẫn nông dân các quy trình để hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, phân bón có lượng Cadimi cao.

Đồng thời, phối hợp ngành chức năng tìm phương pháp quản lý mã số vùng trồng chặt chẽ, giúp nông dân liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu để đảm bảo việc sử dụng mã số vùng trồng đúng quy định và đúng theo yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Thay vì chỉ chú trọng sản lượng, nông dân hiện nay tập trung nghiêm ngặt vào việc ghi chép nhật ký số, kiểm soát dư lượng hóa chất và thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc chặt chẽ. Việc nâng chất "từ gốc" này không chỉ giúp khôi phục niềm tin của đối tác mà còn là điều kiện tiên quyết để sầu riêng địa phương bám trụ vững chắc tại các thị trường khó tính.

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 34.360 ha sầu riêng, trong đó có 377 vùng trồng được cấp mã số, tương ứng với 489 mã số với diện tích gần 14.844 ha chiếm hơn 43% tổng diện tích, riêng mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu là 393 mã.

