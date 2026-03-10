Thủ tướng: Sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, không để thiếu năng lượng trong mọi hoàn cảnh

Chiều 10-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Tổ công tác đảm bảo an ninh năng lượng, bàn các giải pháp để đảm bảo nguồn cung năng lượng, bình ổn giá xăng dầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, yêu cầu không để thiếu năng lượng trong mọi hoàn cảnh

Cùng dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan và các tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực năng lượng.

Các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp đánh giá, ngay sau khi xung đột tại Trung Đông có diễn biến mới, Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành, cơ quan đã có phản ứng với các biện pháp kịp thời, phù hợp, linh hoạt, hiệu quả, kiểm soát được tình hình, hạn chế tối đa tác động tiêu cực tới nền kinh tế, sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Tại phiên họp, các đại biểu kiến nghị tập trung nghiên cứu dự trữ năng lượng quốc gia; có chiến lược chuyển đổi năng lượng trong nước và đề nghị phát động phong trào tiết kiệm năng lượng, cùng với các giải pháp về khoa học công nghệ, năng cao năng suất, giảm phát thải.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu đặt ra không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thủ tướng hoan nghênh các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Công thương kịp thời có các biện pháp phù hợp, hiệu quả, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến nền kinh tế, từ đó kiểm soát tình hình.

Về các giải pháp thời gian tới, Thủ tướng đề nghị đa dạng hóa nguồn cung dầu thô; triển khai ngay kết quả điện đàm của Thủ tướng Phạm Minh Chính với các nhà lãnh đạo các nước vùng Vịnh vừa qua để tăng cường nguồn cung, đảm bảo 30% xăng dầu từ nguồn nhập khẩu.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công thương xây dựng các kịch bản đảm bảo nguồn cung xăng dầu, điều chỉnh giá phù hợp, hiệu quả, chấn chỉnh tình trạng găm hàng, tăng giá.

Trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng kêu gọi nhân dân cả nước chung tay, chung sức, đồng lòng, toàn dân phải kiến quốc, cùng nhau đoàn kết, thống nhất, tránh tình trạng găm hàng, đội giá, đi mua xăng dầu vì sợ giá tăng... Thủ tướng mong toàn dân cùng với Đảng, Nhà nước vượt qua khó khăn; Chính phủ sẽ xử lý nghiêm những trường hợp gây rối loạn thị trường, găm hàng, đội giá, thổi giá, kích động nhân dân.

Thủ tướng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi cách thức quản lý giá xăng dầu, tạo sự chủ động, linh hoạt cho các doanh nghiệp.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của Bộ Công thương sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, bảo đảm đúng các quy định, áp dụng ngay trong ngày 10-3. Trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính căn cứ quy định tại quy chế làm việc của Chính phủ, để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và báo cáo Chính phủ tại phiên họp gần nhất. Bộ Tài chính đề xuất ngay phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0, báo cáo Chính phủ trong ngày 12-3.

Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 theo Nghị quyết của Chính phủ; phát động phong trào tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng xanh, giảm phát thải; khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông sử dụng điện và nhiên liệu sạch.

Thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp Bộ Công thương kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với các hành vi găm hàng, đội giá làm mất ổn định thị trường, qua đó bảo đảm an ninh năng lượng; chỉ đạo công an các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển xăng dầu vào các khu vực nội đô, tránh để thiếu hàng cục bộ. Bộ Công thương tập trung nghiên cứu triển khai chương trình dự trữ dầu quốc gia; xây dựng chiến lược tự chủ năng lượng cho đất nước; Bộ Tài chính cấp ngân sách từ nguồn kinh phí dự phòng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

LÂM NGUYÊN