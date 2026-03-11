Giá hàng hóa tăng theo giá cước vận chuyển

Ghi nhận ngày 10-3 của phóng viên SGGP cho thấy, nhiều lĩnh vực đã thiết lập mặt bằng giá mới vì giá nhiên liệu tăng mạnh.

Giá cước container tăng 387%

Tỉnh Lâm Đồng hiện là nguồn cung chính nhiều mặt hàng nông sản, đặc biệt là các loại rau xanh, cho các tỉnh thành phía Nam. Do giá xăng dầu tăng, giá cước vận chuyển nông sản từ Lâm Đồng đi các tỉnh, thành cũng rục rịch tăng khoảng 3-3,5 triệu đồng/chuyến xe tải.

Nông sản Lâm Đồng bị đội giá vận chuyển khi đưa về các thị trường tiêu thụ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Chị Cẩm Mỹ (chủ vựa thu mua rau tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), cho biết: “Mỗi thùng rau có trọng lượng 35-40kg trước đây gửi từ Đà Lạt đi TPHCM có giá cước 40.000 đồng/thùng, những ngày qua giá cước tăng 10.000 đồng/thùng. Tổng chi phí gửi rau bị đội thêm 9-10 triệu đồng/3 xe tải”.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, đến nay cơ quan này đã tiếp nhận thông báo điều chỉnh giá vé của 8 doanh nghiệp vận tải, áp dụng trên khoảng 50 tuyến liên tỉnh xuất phát từ TPHCM. Mức điều chỉnh dao động từ 5% đến 36%, tùy theo cự ly vận chuyển và loại hình phương tiện khai thác. Một số doanh nghiệp có mức tăng nhiều như Công ty TNHH Toàn Thắng điều chỉnh giá trên 19 tuyến với mức tăng 17%- 36%; Công ty TNHH Du lịch Vận tải Tiến Oanh tăng 13%-18% trên 10 tuyến; Công ty TNHH Vận tải Kumho Samco Buslines điều chỉnh giá trên 12 tuyến, với mức tăng 12%-19%. Trong khi đó, một số đơn vị khác như Đông Hưng và Hợp tác xã Vận tải và Du lịch Đông Bắc điều chỉnh tăng khoảng 5% trên các tuyến Phan Rang, Phan Rí - TPHCM.

Đại diện Công ty Vina Logistics (phường Tân Phước, TPHCM) cho biết, theo báo cáo mới nhất từ Chỉ số Giá cước Container Việt Nam (VCFI) cập nhật tuần 10 (ngày 6-3-2026), tâm điểm của thị trường tập trung vào tuyến HCM-MEA (Trung Đông và Ấn Độ). Chỉ trong 7 ngày qua, giá cước tuyến này đã ghi nhận mức tăng lên tới 387%, tức là doanh nghiệp phải trả thêm khoảng 5.957 USD cho mỗi container 40 feet (FEU). Hiện tại, giá cước đã chạm đỉnh 52 tuần, ở mức 7.496 USD/FEU, gây áp lực cực lớn lên biên lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang khu vực này.

Đại diện Công an TPHCM cảnh báo tình trạng một số người dân mua xăng bằng can nhựa, thùng phuy hoặc chai lọ mang về tích trữ tại nhà. Việc này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Người dân chỉ nên mua xăng dầu vừa đủ nhu cầu sử dụng, tuyệt đối không tích trữ trong khu vực sinh hoạt.

Tuyến HCM-SAM (Nam Mỹ) cũng ghi nhận mức tăng 60,1% (tương đương tăng thêm 1.041 USD/FEU), đưa giá cước lên mức 2.773 USD/FEU. Các tuyến đi Châu Phi như HCM-EWA (Đông và Tây Phi) và HCM-ZAF (Nam Phi) cũng đồng loạt tăng lần lượt là 18,9% và 10,4%.

Đối với tuyến đi Bờ Tây Hoa Kỳ (HCM-UWC) và Địa Trung Hải (HCM-MED) ghi nhận mức tăng lần lượt là 201 USD và 248 USD mỗi container. Trong khi đó, nhóm tuyến ngắn đi Đông Bắc Á lại mang tới tin vui cho nhà xuất khẩu khi giá cước tiếp tục dò đáy. Cụ thể, tuyến đi Hàn Quốc (HCM-KOR) giảm thêm 10,6%, chỉ còn 203 USD/FEU - mức thấp nhất trong vòng một năm qua.

TPHCM báo cáo nguồn cung xăng dầu mỗi ngày

Ngày 10-3, Sở Công thương TPHCM làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu nhằm rà soát tình hình cung ứng năng lượng trên địa bàn.

Đối với xăng dầu, ông Trịnh Quốc Việt, Phó Giám đốc Petrolimex Sài Gòn, cho biết, nhu cầu mua xăng dầu tăng mạnh trong những ngày gần đây. Sản lượng bán toàn hệ thống tăng 131% so với cùng kỳ, riêng tại TPHCM tăng 165%, trong đó khu vực ngoại thành tăng hơn 200%. Doanh nghiệp đã kéo dài thời gian xuất hàng tại kho đến 4 giờ 30 sáng, thay vì tới 24 giờ như mọi khi, để bảo đảm nguồn cung.

Về khí, trước khó khăn nguồn cung, một số doanh nghiệp khí đề xuất tạm thời giảm khối lượng san chiết, như nạp bình gas 12kg thành 6kg hoặc bình 45kg thành 22kg. Trước tình hình trên, Sở Công thương TPHCM yêu cầu doanh nghiệp công khai thông tin với cơ quan quản lý và người tiêu dùng để bảo đảm đúng quy định. Sở cũng triển khai cơ chế báo cáo nguồn hàng hàng ngày và hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển xăng dầu trong điều kiện một số tuyến đường hạn chế xe bồn vào nội thành giờ cao điểm.

Liên quan công tác quản lý, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, thông tin, lực lượng chức năng đã ghi nhận một số cửa hàng tạm thời hết xăng hoặc dầu do nhà cung cấp chưa xác định thời gian giao hàng. Lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, bán sai giá niêm yết hoặc kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc.

NHÓM PV