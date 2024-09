Chứng khoán phục hồi mạnh mẽ

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch ngày 17-9 phục hồi mạnh mẽ ở tất cả các nhóm ngành.

Nhóm bất động sản có bộ 3 Vingroup đồng loạt tăng mạnh: VHM tăng 5,39%, VIC tăng 2,02% và VRE tăng 2,65%. Ngoài ra, PDR tăng 5,07%, DXG tăng 4,03%, HDG tăng 2,36%, DIG tăng 2,74%, CEO tăng 3,3%...

Nhóm chứng khoán “hoa tiêu” thị trường cũng tăng tốt: BVS tăng 6%, VCI tăng 5,08%, HCM tăng 2,84%, VIX tăng 2,26%, VND tăng 3,19%, FTS tăng 3,24%, CTS tăng 3,68%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng đồng loạt lấy lại sắc xanh: TCB tăng 2,48%, SSB tăng 1,31%, HDB tăng 1,53%, VPB tăng 1,63%, MBB tăng 1,46%, BID tăng 1,99%, ACB tăng 1,455, EIB tăng 1,36%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng, thép, bán lẻ cũng phục hồi mạnh mẽ: MSN tăng 2,19%, VNM tăng 2,09%, DB tăng 1,54%, MWG tăng 1,06%, HPG tăng 1,61%, HSG tăng 2,04%...

Riêng cổ phiếu NVL của Công ty Novaland giữ ở giá tham chiếu ở mức 11.200 đồng/cổ phiếu sau khi bị HOSE đưa vào diện cảnh báo. Cụ thể, HOSE vừa có quyết định đưa cổ phiếu NVL của của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vào diện cảnh báo kể từ ngày 23-9 do Novaland chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2024 tự lập, kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu hợp nhất Novaland đạt hơn 2.248 tỷ đồng, tăng trưởng gần 35% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 344,64 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 1.094 tỷ đồng.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận tăng đột biến so với cùng kỳ, Novaland cho biết chủ yếu là nhờ doanh thu hoạt động tài chính. Cụ thể, doanh thu tài chính của công ty đạt 3.951 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ. Khoản mục này tăng nhờ lãi từ các hợp đồng hợp tác đầu tư là 2.885 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 20 điểm (1,59%) lên 1.258,95 điểm với 312 mã tăng, 88 mã giảm và 70 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 1,46 điểm (0,63%) lên 232,3 điểm với 103 mã tăng, 58 mã giảm và 47 mã đứng giá. Thanh khoản vẫn ở mức thấp, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ hơn 13.500 tỷ đồng, tương đương với phiên giao dịch trước.

Khối ngoại mua ròng phiên thứ 3 liên tục trên sàn HOSE gần 93 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu mua ròng mạnh nhất thị trường là FPT gần 77 tỷ đồng, VHM gần 26 tỷ đồng và NAB gần 15 tỷ đồng.

* Công ty chứng khoán HVS bị đình chỉ hoạt động

Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định số 990/QĐ-UBCK về việc đình chỉ toàn bộ hoạt động của Công ty CP Chứng khoán HVS Việt Nam do không duy trì điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 94 Luật Chứng Khoán.

Trước đó, vào tháng 5-2024, HVS đã bị UBCKNN xử phạt 125 triệu đồng vì tự ý thay đổi trụ sở chính mà chưa có sự chấp thuận từ cơ quan quản lý. Ngoài ra, công ty cũng phải nộp phạt thêm 85 triệu đồng do không báo cáo phương án khắc phục được hội đồng quản trị công ty thông qua về việc không duy trì điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của HVS ghi nhận 201 triệu đồng và lỗ trước thuế 266 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, doanh thu hoạt động đạt 414 triệu đồng và lãi 203 triệu đồng. Lỗ lũy kế tính đến 30-6 là 39,3 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN - HẢI NGỌC