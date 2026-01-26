Chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng đến với học sinh vùng sâu Đắk Lắk

Chiều 26-1, tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (xã Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk), Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng các nhà tài trợ: Công ty TNHH Tổng Công ty May Đồng Nai và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc Hằng trao tặng 250 áo ấm và 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Video: Áo ấm đến với học sinh vùng sâu tỉnh Đắk Lắk. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN - MAI CƯỜNG

Nhà báo Trần Văn Phong, Trưởng Văn phòng Báo SGGP tại khu vực Tây Nguyên – Nam Trung bộ trao bảng tượng trưng chương trình cho Trường THCS Trần Hưng Đạo

Tham dự chương trình về phía địa phương có ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk; bà H’Bình Rơ Yam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Krông Nô.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” và “Áo ấm đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Nhà báo Trần Văn Phong, Trưởng Văn phòng đại diện Báo SGGP tại khu vực Tây Nguyên – Nam Trung bộ và ông Lê Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk trao học bổng cho các học sinh

Trường Trần Hưng Đạo có 602 học sinh, trong đó hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Học sinh hộ nghèo và hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ cao. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng học sinh của trường luôn cố gắng nỗ lực, đạt nhiều thành tích tốt trong học tập.

Còn em Y Linh Rơ Yam (học sinh lớp 9D, THCS Trần Hưng Đạo) chia sẻ: “Em rất vui và xúc động khi nhận được món quà là chiếc áo ấm do chương trình trao tặng. Mấy hôm nay nhiệt độ buổi sáng xuống thấp, chiếc áo sẽ giúp em tự tin đến trường vào mỗi sáng sớm”.

Đông đảo các em học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (xã Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk) tham dự chương trình

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Trần Văn Phong, Trưởng Văn phòng đại diện Báo SGGP tại khu vực Tây Nguyên – Nam Trung bộ cho biết, hơn 50 năm hình thành và phát triển, với trách nhiệm của một cơ quan báo Đảng, bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo SGGP còn thực hiện các chương trình vì cộng đồng, vì sự phát triển của xã hội.

Nhà báo Trần Văn Phong, Trưởng Văn phòng đại diện Báo SGGP tại khu vực Tây Nguyên – Nam Trung bộ phát biểu tại chương trình

Với mong muốn khích lệ, động viên, tạo điều kiện cho các em học sinh tiếp tục cố gắng, phấn đấu, vượt khó vươn lên trong học tập, năm 2023, Báo SGGP phát động chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình đã nhận được quan tâm, thấu hiểu, sẻ chia và tin cậy đồng hành của các doanh nghiệp cùng đông đảo bạn đọc Báo SGGP. Từ năm 2023 đến nay, chương trình đã vận động được hơn 32 tỷ đồng, triển khai hơn 30 điểm trường thuộc 19 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Mở rộng nội dung hoạt động của chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”, Báo SGGP tiếp tục phát động một hoạt động nhân ái và ý nghĩa nằm trong chương trình mang tên “Áo ấm đến trường”, mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương và tiếp sức cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lê Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk trao áo ấm của chương trình cho học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo

Nhà báo Trần Văn Phong, Trưởng Văn phòng đại diện Báo SGGP tại khu vực Tây Nguyên – Nam Trung bộ trao áo ấm cho học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo

Học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (xã Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk) hào hứng tham gia chương trình

Theo nhà báo Trần Văn Phong, 20 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cùng 250 chiếc áo ấm (tổng trị giá 125 triệu đồng) trao tặng cho học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo là món quà tinh thần đầy ý nghĩa, lời động viên để các em vượt qua mùa mưa lạnh và những khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục vững bước đến trường.

Để có được những món quà này, Báo SGGP cảm ơn sự đồng hành của Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai, một trong những doanh nghiệp lớn của ngành Dệt may Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc Hằng, doanh nghiệp thường xuyên đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện của Báo SGGP.

Bà H’Bình Rơ Yam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Krông Nô và lãnh đạo Trường THCS Trần Hưng Đạo trao thư cảm ơn cho đại diện Báo SGGP và đơn vị tài trợ



Thầy Lê Bá Trí, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo phát biểu tại chương trình Thay mặt nhà trường, thầy Lê Bá Trí, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo, xúc động chia sẻ: Những suất học bổng và những chiếc áo ấm không chỉ giúp học sinh giảm bớt khó khăn về vật chất, có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em yên tâm đến trường, nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện. Nhà trường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Báo SGGP, quý đơn vị tài trợ đã quan tâm, đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục nói chung và Trường THCS Trần Hưng Đạo nói riêng.

MAI CƯỜNG - ĐOÀN KIÊN