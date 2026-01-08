“Áo ấm đến trường” đến với thầy trò Trường PTDT Bán trú Tiểu học Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang

Đoàn công tác do bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban Tổ chức chương trình, dẫn đầu. Tham dự còn có bà Nguyễn Thị Lan Anh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang; Trung tá Nguyễn Công Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Vĩ...

Trường PTDT Bán trú Tiểu học Sơn Vĩ đóng trên địa bàn xã biên giới còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Toàn trường có 1.385 học sinh, trong đó 1.383 em là học sinh dân tộc thiểu số, 868 em thuộc diện hộ nghèo.

Trước đó, vào các năm 2008 và 2024, Báo SGGP đã nhiều lần đến thăm, hỗ trợ nhà trường bằng tiền và hiện vật. Gần đây nhất, tháng 5-2024, chương trình “Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường” của Báo SGGP cùng các nhà tài trợ đã hỗ trợ cơ sở vật chất, học bổng và quà tặng với tổng giá trị trên 450 triệu đồng, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh.

Chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng đến với thầy trò Trường PTDT Bán trú Tiểu học Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang

Trong dịp này, chương trình “Áo ấm đến trường” trao tặng 100 suất học bổng, 1.000 áo ấm và hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường, với tổng trị giá 370 triệu đồng. Ban tổ chức cho biết, dù các phần quà chưa thể đáp ứng hết những thiếu thốn còn tồn tại, nhưng là sự sẻ chia thiết thực, tiếp thêm động lực để thầy và trò nhà trường vững bước vượt qua mùa đông giá rét và những thử thách trong học tập.

HÀ NGUYỄN