Tối 20-10, trong khuôn khổ “Những ngày văn hóa - nghệ thuật TPHCM”, Sở VH-TT TPHCM phối hợp Hội Nhà văn Thành phố tổ chức chương trình "Giai điệu từ những vần thơ", giới thiệu công trình sách "Thơ phổ nhạc - 50 năm TPHCM" mà Hội Nhà văn đã nỗ lực thực hiện chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy, tặng hoa và quà lưu niệm cho nhà thơ Hoài Vũ. Ảnh: THÚY BÌNH

Tham dự chương trình có đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố, các văn nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ và đông đảo khán giả trẻ.

NSƯT Thanh Sử biểu diễn bài hát "Dấu chân phía trước". Ảnh: THÚY BÌNH

Trong dòng chảy của tân nhạc Việt Nam, thơ phổ nhạc đã trở thành mạch nguồn thẩm mỹ bền bỉ, sâu lắng và giàu rung cảm. Ở TPHCM, thơ phổ nhạc không chỉ là sự kết hợp giữa hai loại hình nghệ thuật, mà còn là nhịp cầu nối thi ca và âm nhạc, góp phần lan tỏa vẻ đẹp tâm hồn dân tộc.

Giai điệu từ những vần thơ thể hiện sự trân trọng những tác phẩm thơ phổ nhạc, những tác phẩm nghệ thuật có sự cộng hưởng giữa nhà thơ và nhạc sĩ, giúp bài thơ dễ tiếp cận hơn với công chúng, làm sống dậy giá trị nghệ thuật của thơ và tạo ra sự đồng cảm, kết nối cảm xúc sâu sắc giữa người nghệ sĩ và khán giả.

Ca sĩ Quốc Đại biểu diễn ca khúc "Mười chiếc gương soi". Ảnh: THÚY BÌNH

Trong chương trình, các đại biểu và khán giả đã cùng thưởng thức các tác phẩm thơ phổ nhạc: Dấu chân phía trước (thơ: Hồ Thi Ca, nhạc: Phạm Minh Tuấn), Vàm cỏ đông (thơ: Hoài Vũ, nhạc: Trương Quang Lục), Thành phố tình yêu và nỗi nhớ (thơ: Nguyễn Nhật Ánh, nhạc: Phạm Minh Tuấn), Con đường có lá me bay (thơ: Diệp Minh Tuyền, nhạc: Hoàng Hiệp)… và giao lưu với nhà thơ Hoài Vũ.

Giai điệu từ những vần thơ có sự tham gia biểu diễn của NSƯT Lam Tuyền, NSƯT Thanh Sử, ca sĩ Quốc Đại, Thanh Ngọc, Hà Vân, Đoàn Đại Hòa, nhóm 135, nhóm hợp xướng Music Art, diễn viên Tuyết Mai, Quốc Anh…

Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên diễn thuyết, cung cấp nhiều thông tin, kiến thức về sự hình thành và phát triển của nghệ thuật Đờn ca tài tử. Ảnh: THÚY BÌNH

Trước đó, Trung tâm Nghệ thuật và Triển lãm TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật Đờn ca tài tử chủ đề Giai điệu phương Nam.

Chương trình gửi đến khán giả nhiều tiết mục ca vọng cổ, biểu diễn 20 bài bản Tổ đặc sắc: Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, Tri ân Tổ nghiệp nhạc sư, Dạ cổ hoài lang, Người con gái quê hương…

NNND Thanh Tuyết và tài tử Trường An biểu diễn điệu Nam Xuân "Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh". Ảnh: THÚY BÌNH

Tại chương trình, Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên thuyết trình, diễn giải, cung cấp nhiều thông tin, kiến thức về sự hình thành và phát triển của nghệ thuật Đờn ca tài tử như cội nguồn, giá trị và một số dạng thức sinh hoạt tiêu biểu, sự đóng góp của các nghệ nhân tiên phong... cùng những đóng góp của TPHCM đối với Đờn ca tài tử - di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận.

Các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn trích đoạn "Mộng hoa vương". Ảnh: THÚY BÌNH

Cũng trong tối cùng ngày, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TPHCM, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện Chương trình nghệ thuật giao lưu với nghệ sĩ và biểu diễn các trích đoạn những tác phẩm gắn với sự nghiệp của cố soạn giả Trần Hữu Trang.

Nghệ sĩ Kim Luận (phải) và nghệ sĩ Diễm Kiều trong trích đoạn vở cải lương kinh điển "Đời cô Lựu". Ảnh: THÚY BÌNH

THÚY BÌNH