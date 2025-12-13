Cô giáo Đồng Tháp đăng quang Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam mùa đầu tiên

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm đến từ Đồng Tháp vừa đăng quang Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025. Dù mất chân trái do tai nạn giao thông nhưng cô luôn nỗ lực không ngừng, vừa giảng dạy vừa làm công tác thiện nguyện.

Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Minh Tâm

Tối 12-12, Chung kết Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025 (Miss Crescent Moon Vietnam) diễn ra tại Trung tâm HTV Bình Dương - TPHCM với sự tham gia của 21 thí sinh từ nhiều tỉnh, thành. Nghệ nhân Nguyễn Đình Phúc - Trưởng ban tổ chức, cho biết, đây là lần đầu ở Việt Nam có cuộc thi hoa hậu tôn vinh các cô gái khuyết tật nhưng có vẻ đẹp tâm hồn.

Điểm khác biệt của cuộc thi là điều kiện tuyển sinh. Cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam bị khiếm khuyết một phần trên cơ thể, từ 18 đến 45 tuổi. Sau vòng sơ tuyển khu vực phía Bắc và phía Nam, ban tổ chức chọn top 21 vào chung kết.

Giám khảo chung kết gồm: Mrs Asean International Global 2024 Kiều Vũ, Mister National Universe 2022 Việt Hoàng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, diễn giả Nguyễn Sơn Lâm, kình ngư không chân Nguyễn Hồng Lợi, đại sứ nhân ái Lưu Thế Truyền, doanh nhân Hoàng Thanh Nga…

Do tình hình sức khỏe của thí sinh, ban tổ chức rút ngắn các phần thi. Top 21 trải qua phần thi trình diễn áo dài, dạ hội và chọn top 3 vào thi ứng xử.

Các thí sinh trong chung kết

Chung cuộc, người đẹp Nguyễn Thị Minh Tâm đến từ Đồng Tháp đăng quang hoa hậu.

Danh hiệu á hậu 1, 2 lần lượt thuộc về người đẹp Hà Thị Như Quỳnh (Hà Nội), Nguyễn Thị Hải (TPHCM). Ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng phụ khác.

Ban tổ chức trao danh hiệu cho cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm

Top 3 Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025

Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh năm 1986, hiện là giáo viên Trường THPT Thiên Hộ Dương (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Năm 2008, Minh Tâm tốt nghiệp đại học về nhận nhiệm vụ tại Trường THPT Tân Thành - một ngôi trường ở vùng xa của tỉnh. Năm 2009, trong một lần đi vận động học sinh đến lớp, cô bị tai nạn giao thông, chân trái bị dập nát, buộc tháo khớp gối, mất chân trái. Sau quá trình luyện tập với chiếc chân giả, cô xin chuyển công tác về Trường THPT Thiên Hộ Dương để tiện đi lại và chăm sóc mẹ già.

Năm 2015, Minh Tâm thành lập Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, tích cực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là với những người cùng cảnh ngộ khuyết tật như cô.

Trước danh hiệu hoa hậu này, ngày 6-12, cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm là 1 trong 5 gương người khuyết tật tiêu biểu tài năng, có nhiều đóng góp cho cộng đồng được vinh danh trong Chương trình "Giới hạn là bầu trời" - vinh danh gương người khuyết tật tiêu biểu. Chương trình do Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM phối hợp các đơn vị tổ chức nằm trong khuôn khổ Dự án Vượt sóng. Với hành trình truyền lửa yêu thương, cô giáo Minh Tâm được vinh danh tại Chương trình "Giới hạn là bầu trời"

TIỂU TÂN