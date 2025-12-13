Triển lãm tác phẩm hội họa của các họa sĩ trẻ bị khuyết tật

Từ ngày 14 đến 21-12, tại Đường sách TPHCM diễn ra triển lãm tranh với chủ đề "Âm thanh sắc màu do các họa sĩ khuyết tật" (khiếm thính - khiếm thị) đến từ lớp Âm thanh hội họa, thuộc CLB Mekong Art (Hội Mỹ thuật TPHCM).

Đây là hoạt động thường niên được khởi động từ năm 2017, để các họa sĩ khuyết tật có thể trưng bày, triển lãm các tác phẩm của mình nhằm giới thiệu đến công chúng yêu mến hội họa.

Đây cũng là hình thức hỗ trợ giúp các em có thêm thu nhập để trang trải trong cuộc sống thường ngày, xóa đi sự mặc cảm tự ti và tự tin hòa nhập với cộng đồng.

Với tiêu chí là lớp học 0 đồng, lớp Âm thanh hội họa quy tụ hơn 20 học viên là những người khuyết tật với mọi độ tuổi đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, đang học tập và sáng tác dưới sự hướng dẫn của họa sĩ - thầy giáo Văn Y.

Năm 2025, với tinh thần lao động miệt mài, hăng say, các em lớp Âm thanh hội họa đã sáng tác được gần 80 tác phẩm nghệ thuật để đem đến triển lãm Âm thanh sắc màu.

Khai mạc triển lãm sẽ diễn ra lúc 10 giờ ngày 14-12 tại Đường sách TPHCM.

