MC Quốc Trí, diễn viên Hiền Trang chiến thắng Tình Bolero 2025

Sau chặng đường tranh tài ở Tình Bolero 2025, MC Quốc Trí và diễn viên Hiền Trang đoạt 2 danh hiệu cao nhất. Cả hai cho biết sẽ đầu tư nghiêm túc khi theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp trong thời gian tới.

Trong chương trình chung kết Tình Bolero phát sóng trên THVL tối 12-12, Quốc Trí thể hiện ca khúc Con khóc rồi mẹ ơi, vừa hát vừa diễn câu chuyện thông điệp về gia đình, tình thân xúc động. Anh chia sẻ bài thi phải có sức nặng, mang giá trị nhân văn nên quyết định dàn dựng tiết mục dù biết khó thực hiện.

Với giọng hát trầm ấm cùng sự biến hóa ấn tượng, Quốc Trí trở thành Á quân Tình Bolero 2025. Đây được xem là thành tích ghi nhận những nỗ lực của chàng MC suốt hành trình. Anh cho thấy sự đa tài, bản lĩnh khi dám thử sức ở sân chơi vốn không phải sở trường.

Màn biểu diễn của MC Quốc Trí

MC Quốc Trí đoạt danh hiệu Á quân

Từ hoạt động năng nổ ở lĩnh vực dẫn chương trình, việc Quốc Trí giành Á quân Tình Bolero 2025 khiến nhiều người thắc mắc liệu anh có chuyển hướng sang âm nhạc. Chia sẻ về điều này, Quốc Trí cho biết bản thân tham gia chương trình để thỏa niềm đam mê ca hát và thử sức lĩnh vực mới.

“Công việc ca hát đòi hỏi bản thân phải nỗ lực nhiều hơn và nếu có duyên, tôi không ngại thử. Quan trọng là mình phải có sự chuẩn bị kỹ để khi trải nghiệm vai trò mới cũng mang đến sự chỉn chu cho người xem”, anh chia sẻ.

Trong khi đó, diễn viên Hiền Trang được xướng tên danh hiệu quán quân. Cô còn nhận giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất.

Cô gây xúc động khi thể hiện liên khúc Gánh đời gánh con - Làm mẹ - Cát bụi cuộc đời, vào vai người mẹ trẻ, phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Thời gian không còn nhiều, cô thu xếp mọi việc, chuẩn bị chu toàn cho gia đình trước khi ra đi.

Phần thi của diễn viên Hiền Trang. Ảnh: NVCC

Hiền Trang từng góp mặt trong các bộ phim như Ngõ vắng, Cổng mặt trời… Dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp, cô vẫn được yêu mến qua nhiều ca khúc phát hành từ năm 2007, từng có 2 album Tình sầu em mang, Không thể thiếu anh trong đời. Sau cuộc thi, nữ diễn viên cho biết sẽ tập trung trau dồi thanh nhạc và đầu tư ra mắt album.

