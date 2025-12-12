Triển lãm nghệ thuật sơn mài chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chiều 12-12, tại Hà Nội, triển lãm nghệ thuật sơn mài hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VH-TT-DL) tổ chức đã khai mạc.

Tác phẩm Tre Việt Nam của Phạm Hoàng Văn

Triển lãm giới thiệu 44 tác phẩm hội họa có giá trị nghệ thuật với nội dung chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước…, của các thế hệ họa sĩ gạo cội, có nhiều cống hiến cho sự phát triển mỹ thuật Việt Nam.

Tác phẩm Thuyền Hạ Long của Nguyễn Văn Tỵ

Trong đó, có họa sĩ Nguyễn Văn Bình với tác phẩm Phong cảnh Hòa Bình, họa sĩ Nguyễn Nghĩa Duyện với tác phẩm Bác Hồ với thiếu nhi, họa sĩ Lê Quốc Lộc với tác phẩm Ải Chi Lăng, họa sĩ Lò An Quang với tác phẩm Sau giờ lao động, họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ với tác phẩm Thuyền Hạ Long…

Tác phẩm Bên hoa của Nguyễn Thị Hòa

Cùng đó, triển lãm cũng giới thiệu tác phẩm của các họa sĩ thế hệ hiện nay, đã có những thành công trong sự nghiệp sáng tác nghệ thuật, được ghi nhận như: họa sĩ Phạm Hoàng Văn với tác phẩm Tre Việt Nam, họa sĩ Nguyễn Phúc Lợi với tác phẩm Ngõ quê, họa sĩ Nguyễn Trường Linh với tác phẩm Trăng xanh…

Tác phẩm Ngõ quê của Nguyễn Phúc Lợi

Thông qua các tác phẩm mỹ thuật nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc và quảng bá vẻ đẹp đất nước, cũng như xây dựng một không gian nghệ thuật giàu tính thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của công chúng yêu mến mỹ thuật nói riêng và nghệ thuật nói chung. Triển lãm mở cửa từ nay đến 22-12.

VĨNH XUÂN